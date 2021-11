Le nouveau film du réalisateur de Human Centipede, Tom Six, est aussi troublant qu’on pourrait s’y attendre

Un nouveau film du réalisateur de Human Centipede Tom Six devrait être aussi sombre que vous pourriez vous y attendre.

Le nouveau film s’intitulera Le Club Onania et, selon Vice, est en préparation depuis quelques années maintenant.

Six affirme que le film est son « meilleur travail à ce jour » et le décrit comme « c’est comme une belle fleur poussant sur une fosse commune ».

Il a déclaré à l’éditeur que le synopsis concernait « une femme nommée Hanna qui rejoint secrètement un groupe appelé The Onania Club ».

« Hanna rencontre plus de misère qu’elle ne pourrait jamais espérer, et dans le processus perd tout ce à quoi elle tient. »

Il a ajouté : « L’humanité est plus perverse et perverse dans la vraie vie que tout ce que je pourrais imaginer.

« J’ai une immense bibliothèque avec des livres remplis de scandales, de psychologie humaine, de francs-maçons, d’histoire, de dictateurs, de décadence, etc.

« Les élites mondiales à travers l’histoire ont toujours été les plus grands pervers.

« Pour donner un exemple, lors d’une fête sauvage à l’époque d’or d’Hollywood, l’acteur Errol Flynn et ses riches amis ont volé le corps de leur ami récemment décédé John Barrymore pour faire la fête avec lui une dernière fois.

Six ont également convenu, dans une certaine mesure, que le thème du film est basé sur les élites hollywoodiennes étant «les plus grands pervers».

Il a poursuivi en disant: « Le thème principal du film est la schadenfreude des élites. Ce n’est pas directement lié à Harvey Weinstein, mais lui aussi était quelqu’un avec un pouvoir et un argent énormes.

« Les producteurs et chefs de studio de l’âge d’or d’Hollywood, comme Harry Cohn [president of Colombia Pictures] étaient encore pires et ont fait de nombreuses victimes innocentes.