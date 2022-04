Le nouveau film du réalisateur David Lynch pourrait être projeté au Festival de Cannes

Un nouveau projet du légendaire réalisateur David Lynch semble être en route. Selon de nouveaux rapports, le prochain film de Lynch sera projeté pendant le festival du film de CannesÉtant un événement si imprévisible, les rumeurs prétendent qu’il est en effet sur la liste des projections pour l’événement de cette année.

Bien qu’il ne soit pas confirmé quel sera le titre du film, Lynch est lié depuis un certain temps à un projet appelé » Wisteria », qui depuis 2020, porte le nom de Lynch dans sa production et devait arriver sur la plateforme Netflix. Cependant, Lynch a déclaré que ce projet n’était pas réel, refusant que ce n’était « qu’une rumeur, et si c’était vrai, rien n’est en préparation ».

Après cela, on n’en savait plus sur le projet, mais peut-être aurons-nous bientôt de nouvelles informations sur le film de David Lynch avec le retour de la 75e édition du Festival de Cannes en mai. Le projet aura dans son casting Laura Dernune actrice connue pour avoir participé à d’autres films de Lynch, et affirme qu’il mettra également en vedette d’autres acteurs qui ont gagné le respect du réalisateur.

Les rumeurs suggèrent que le projet est un long métrage, ce qui se heurte à la probabilité qu’il s’agisse de « Wisteria », puisque les premiers rapports sur ce dernier indiquaient qu’il pourrait s’agir d’une série Netflix, mais il convient également de noter que la bande de « Mulholland Docteur. » Cela a commencé comme un pilote pour une série télévisée, jusqu’à ce que Lynch en fasse un film.

Si les rumeurs du nouveau film de David Lynch sont vraies, ce sera la première fois que le réalisateur est chargé de réaliser un film complètement depuis « Inland Empire » en 2006. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que l’inclusion soit confirmée ou infirmée. . de Lynch au Festival de Cannes, alors que la sélection officielle du Festival de cette année sera annoncée le jeudi 14 avril 2022.