Le nouveau film Dragon Ball peut-il vaincre Demon Slayer?

Animation Toei a annoncé que Dragon Ball Super sortira une nouvelle cassette l’année prochaine. Malheureusement, le paysage de l’anime à travers le monde a beaucoup changé ces dernières années avec des versions comme Attaque sur Titan, Jujutsu Kaisen et bien sûr: Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train.

Vous pourriez aussi être intéressé par: My Little Pony aura une figurine en collaboration avec Hatsune Miku

Le succès de Dragon Ball Super a été impressionnant à son apogée, mais la reconnaissance du fandom et de la culture pop pour l’anime s’est considérablement étendue en Japon et les territoires internationaux.

Au plus fort de cette ferveur récemment renouvelée pour la anime, et peut-être le meilleur exemple de la nouvelle vague de battage médiatique et d’appréciation des fans, est Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

À l’heure actuelle, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train est le film le plus réussi au monde de 2020 et le film japonais le plus réussi de tous les temps. Malheureusement, peu importe les performances du prochain film Dragon Ball Super, il est tout simplement impossible de dépasser ce succès énorme.

Dragon Ball Super a toute la reconnaissance de la marque et ce sera probablement une grande ouverture de l’événement étant donné qu’il s’agit de la première nouvelle version d’anime de la franchise depuis 2018.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’attaque des titans modifie la fin du manga avec des pages supplémentaires

La réponse définitive est donc non. Le prochain film Dragon Ball Super ne peut pas battre Demon Slayer: Mugen Train au box-office. Ce sera un grand succès à tous égards mais pas au niveau du travail de Koyoharu Gotouge.