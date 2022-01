Le nouveau film de Stephen Graham a été tourné en un seul plan

Le nouveau film de Stephen Graham Point d’ébullition vient de sortir et les téléspectateurs sont choqués d’apprendre qu’il a été tourné en un seul plan. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

le C’est l’Angleterre star incarne un chef cuisinier poussé à ses limites alors qu’il travaille le dernier vendredi avant Noël, la nuit la plus chargée de l’année.

Le personnage central de Graham est déjà aux prises avec des dettes, une toxicomanie et une vie personnelle implosante lorsque les services de santé et de sécurité se présentent à l’improviste pour une inspection.

Alors que des films comme 1917 avoir l’apparence d’une prise unique mais déguiser des coupes avec une caméra intelligente, Point d’ébullition a en fait été filmé comme un plan ininterrompu.

Crédit : Vertigo Releasing

Le film a été tourné quelques jours seulement avant le premier verrouillage national l’année dernière, avec la co-star de Grahamn, Ray Panthaki, a déclaré que le tournage de tout le film en une seule prise ajoutait un niveau de pression supplémentaire au tournage.

Il a expliqué: « Stephen prend tout le poids du film sur ses épaules. Et il était complètement dessus tout au long.

« Il y aurait des moments où la caméra serait hors de moi et j’aurais l’impression de regarder à travers mes morceaux de papier en me disant : « Où suis-je ensuite ? Où suis-je ensuite ? Quel est mon prochain mouvement ? Où vais-je?’ et Stephen disait : « Ray, tu es là-bas ».

« Il a une conscience incroyable de tout ce qui se passe. »

Crédit : Vertigo Releasing

Les téléspectateurs réagissent maintenant au film, et plus particulièrement au fait qu’il a été tourné en une seule prise, avec une seule écriture : « Stephen Graham et le reste des acteurs et de l’équipe dans Point d’ébullition comme wow, incroyable et tourné en une seule prise aussi ! »

Postant une critique sur IMDb, un autre a écrit : « Je n’ai jamais rien vu de tel. Stephen Graham est aussi fiable que d’habitude, mais l’ensemble de la distribution est incroyable. »

Ils ont ajouté: « Je ne suis pas sûr d’avoir même repris mon souffle à cause de l’intensité de tout cela. Et ne me lancez même pas sur le fait que cela a été fait dans ONE TAKE !! Réalisation de films remarquables. »

Un troisième a déclaré : « Si vous avez la chance de regarder Point d’ébullition, Je vous en prie. Je ne savais rien d’autre que « Stephen Graham joue un chef ».