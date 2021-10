Le nouveau film de South Park sortira le 26 novembre

Matt Stone et Trey Parker ont signé un accord avec la société plus tôt cette année, d’une valeur de 900 millions de dollars. Dans le cadre de l’accord, les deux légendes se sont engagées à réaliser l’émission emblématique au moins jusqu’à la saison 30 et à produire 14 films conçus pour la télévision.

McCarthy a déclaré dans un communiqué : « Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central.