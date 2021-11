Le nouveau film de Noël Hallmark réunit Bruce Campbell et Peter Gallagher en tant que rockers vieillissants

Hallmark sera plus groovy qu’il ne l’a jamais été en cette période des fêtes avec les débuts du nouveau film de Noël Une nuit de décembre. Prévu pour la première sur le réseau le 13 novembre, le film présente la légende du film B et Ash contre Evil Dead star Bruce Campbell en tant que rock star à la retraite qui est appelée à reprendre la guitare pour une réunion télévisée. Le problème? Ils avaient rompu dix ans auparavant et ils devront réparer leur histoire pour que cette réunion de vacances fonctionne. Regardez un aperçu ci-dessous.

Dans Une nuit de décembre, Bruce Campbell joue Steve Bedford, membre du légendaire duo rock Bedford & Sullivan avec Peter Gallagher dans le rôle de son partenaire musical Mike Sullivan. Par Variety, le film reprend lorsque « la fille de Mike, Quinn (Eloise Mumford) et le fils de Steve, Jason (Brett Dalton) sont chargés d’organiser une réunion télévisée juste à temps pour les vacances, les deux rock stars doivent travailler pour réparer leur compliqué l’histoire – et Quinn et Jason doivent se réconcilier avec leur romance florissante. »

Une nuit de décembre comprend une chanson originale du même nom ainsi qu’un nouveau single de Peter Gallagher appelé « Coming Home ». Jonathan Yudkin a également fourni des chansons originales avec une partition de Tommy Fields. Crown Choice Films Inc. produit avec Nancy Bennette comme productrice exécutive. Tony Glazer et Summer Crockett Moore sont également producteurs. Claire Niederpruem a réalisé le long métrage sur un scénario de Sib Ventress.

Bruce Campbell s’est aventuré en dehors de l’horreur à plusieurs reprises au fil des ans, mais il est toujours intéressant de le voir en tête d’affiche d’un film de Noël Hallmark, car il est toujours mieux connu pour avoir joué Ash Williams dans le Evil Dead séries. Il n’y a pas si longtemps, il était de retour dans ce rôle pour la série suite de Starz Ash contre Evil Dead qui a duré trois saisons. Lorsque la série a été annulée, Campbell a annoncé qu’il se retirait de jouer ce personnage dans d’autres projets d’action réelle, car il avait été couvert de suffisamment de faux sang pour une vie.

« Ça fait du bien physiquement [to reitre as Ash] », a déclaré Campbell à Fox News en 2019. « J’ai 60 ans. Je n’ai pas besoin de ramper dans des sous-sols humides couverts de sang. Ma femme m’a vu tout grincheux assis dans ma caravane un jour en train de filmer Ash contre Evil Dead, la dernière version de ceci… Elle dit, ‘Tu es juste grincheux et misérable.’ J’ai dit : ‘Tu sais, je pense que tu as raison.’ C’était donc un assez bon moment pour sortir, sortir avant l’heure du marcheur et vous tenir par des ficelles. »

Le groovy est resté assez loin des seaux de sang depuis qu’il est passé de Ash contre Evil Dead. Cela inclut un rôle dans la série AMC Loge 49 et un relais hébergeant un redémarrage de Croyez-le ou non de Ripley ! pour la chaîne Voyage. L’acteur a également aligné un rôle de père maladroit pour le pilote de la série comique Adopté de l’écrivain et producteur exécutif Jimmy Kimmel. Ash nous manque tous, mais la présence de Campbell rend chaque projet dont il fait partie encore plus groovy.

Une nuit de décembre sera présenté en première sur Hallmark le 13 novembre à 22 h 01 HE. Les détails de cette histoire nous viennent de Variety.

Sujets : Poinçonnage, Une nuit de décembre