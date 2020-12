Le nouveau film de Muhammad Ali se concentrera sur son refus de projet de guerre du Vietnam

La vie et l’époque du boxeur légendaire Muhammad Ali regorgent d’histoires dignes d’une représentation cinématographique, et maintenant Searchlight développe un film centré sur le refus d’Ali d’être enrôlé dans l’armée pendant la guerre du Vietnam. Le réalisateur en devenir Shola Amoo a signé pour diriger le projet à partir d’un scénario de Phillip Howze, dont les crédits précédents incluent la série de crimes réels de Netflix. Mindhunter et la série dramatique musicale Le tourbillon.

Bien que le réalisateur Shola Amoo n’ait pas beaucoup de crédits à son nom, il a déjà démontré une maîtrise de l’émotion et de la perspicacité avec le drame acclamé par la critique de l’année dernière. Le dernier arbre.

Le film est basé sur le livre Sting Like a Bee: Muhammad Ali contre les États-Unis d’Amérique de Leigh Montville, qui offre un regard perspicace sur la légende du sport et se concentre sur les implications culturelles et politiques de son refus de service dans l’armée. et les moments clés d’une vie aussi médiatisée et transformatrice que n’importe quelle autre au XXe siècle.

Ali a battu Sonny Liston pour remporter le championnat du monde des poids lourds en 1964 à l’âge de 22 ans, la figure inspirante de la boxe ayant changé son nom de Cassius Clay à Muhammad Ali en rejoignant la Nation of Islam. Quelques années plus tard, en 1966, Ali devait être enrôlé dans l’armée américaine, mais a refusé, disant: « Je n’ai pas de querelle avec ces Viet Cong. » Ali a cité ses croyances religieuses et son opposition éthique à la guerre du Vietnam pour son refus d’être enrôlé, mettant sa liberté, ses réalisations et même sa vie en jeu.

En 1967, Ali a été reconnu coupable de fraude à la traite et encouru jusqu’à 5 ans de prison. Il a été dépouillé de ses titres de boxe, condamné à une amende de 10 000 dollars et interdit de boxe pendant trois ans. Ali a réussi à éviter la prison en faisant appel à la Cour suprême, qui a annulé sa condamnation en 1971. Bien que le boxeur n’ait pas concouru depuis près de quatre ans, perdant une partie cruciale de sa période de performance maximale, Ali finirait par revenir sur le ring et regagner. le titre des poids lourds en 1974 lors du célèbre Rumble in the Jungle.

Les actions d’Ali en tant qu’objecteur de conscience à la guerre du Vietnam ne sont que l’une des raisons pour lesquelles il a transcendé le sport de la boxe pour devenir une icône culturelle, son refus d’être rédigé faisant de lui une figure de proue de la génération de la contre-culture, devenant un personnage très en vue. figure au cours du mouvement des droits civiques et tout au long de sa carrière. Cette période tumultueuse de la vie d’Ali devrait offrir beaucoup de drames sur grand écran, ainsi que résonner avec l’actualité et le public moderne.

Ces événements ont déjà été traités sur grand écran, dans un regard beaucoup plus large sur le boxeur, lors du biopic de 2001 du réalisateur Michael Mann. Ali. Avec Will Smith dans le rôle de Muhammad Ali, le film se concentre sur dix ans dans la vie de la légende de la boxe, de 1964 à 1974, et présente sa capture initiale du titre des poids lourds de Sonny Liston, sa conversion à l’islam, la critique de la guerre du Vietnam, et bannissement de la boxe, ainsi que son retour pour combattre Joe Frazier en 1971, avant de finalement récupérer le titre. L’icône du sport a été représentée plus récemment par Eli Goree dans le brillant du réalisateur Regina King Une nuit à Miami.

Muhammad Ali a pris sa retraite du ring en 1981 et a été diagnostiqué avec le syndrome de Parkinson trois ans plus tard. Il est malheureusement décédé en 2016. Cela nous vient de Variety.

