Le nouveau film de María Pedraza qui l’éloigne complètement de La Casa de Papel et Toy Boy

La course de Maria Pedraza Elle a pris une tournure inattendue : à partir de quelques petites apparitions à la télévision, son talent l’a amenée à être l’une des célébrités du moment en Espagne et elle vit un travail présent plus que réussi. Après avoir participé à des phénomènes tels que Le vol d’argent ou Garçon jouet, l’actrice de 25 ans aujourd’hui star dans un film révolutionnaire ce qui l’éloigne complètement de ces projets.

A agi dans Si c’était toi dans la peau d’Alba Ruiz Alonso et Cris Romero, ainsi que dans le film aimer, jouant Laura sous la direction d’Estaban Crespo. Cependant, son visage est devenu très familier aux Espagnols et aux Latino-Américains lorsque le boom de Le vol d’argent parcouru le monde : donner vie à Alison Parker, est resté dans la mémoire des utilisateurs de Netflix qui attendaient de le revoir.

C’est ainsi qu’il est devenu la vedette de la première saison de Élite, personnifiant Marina, pour faire plus tard partie de Qui emmèneriez-vous sur une île déserte ?, L’été que nous vivons, Polyamour pour les débutants et son rôle principal dans la série Garçon jouet. Elle a ainsi montré qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une filmographie étendue pour s’imposer comme l’une des actrices du moment en Espagne et avoir quelques tubes à son actif.

Apparemment, tout cela était du passé car maintenant sa tête est concentrée sur un autre projet. Il s’agit de Ego, un film réalisé par Alfonso Cortés-Cavanillas dans laquelle elle est chargée de donner vie à Paloma, le personnage principal. Dans ce thriller psychologique, sur un scénario de Jorge Navarro de Lemus, il partage à nouveau le casting avec Pol monen -Avec qui il a une alchimie indéniable- avec Marian Alvarez et Alicia borrachero.

De quoi s’agit-il? Paloma, qui vit seule avec sa mère, est isolée en raison de la pandémie de coronavirus. Dans ce cadre, vous rencontrez sur un site de rencontre des personnes du même sexe. Cependant, elle trouve un profil très étrange : une personne du même âge, avec un nom différent et avec une photo sur laquelle elle se voit. De cette façon, il tentera de démasquer la personne qui vole votre identité, coûte que coûte.

