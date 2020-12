Le nouveau film de Guillermo del Toro termine son tournage

Le nouveau projet de Guillermo del Toro, ‘Ruelle du cauchemar’ a terminé sa production en Toronto. Après avoir secrètement commencé le tournage en janvier, l’équipe a annulé le tournage avant la fermeture de l’industrie en raison de la coronavirus.

La nouvelle bande de Du taureau est basé sur un roman de William Lindsay Gresham, est un thriller psychologique qui explore le côté obscur du show business et a été adapté pour la première fois au cinéma en 1947. La nouvelle adaptation de Du taureau aura un casting composé de Bradley Cooper, Cate Blanchett et Rooney mara.

À travers son compte Instagram, la co-scénariste du film, Kim Morgan, a révélé que la production avait terminé le tournage samedi dernier. Bien que la date de sortie soit encore inconnue.

Au cours de l’été dernier, Du taureau Il a parlé de l’annulation du tournage plus tôt dans l’année: «Nous avons arrêté de filmer une semaine avant (l’industrie a fermé). On a réagi très vite, on a proposé au studio de s’arrêter avant qu’ils nous le demandent. Cela nous a sauvés. Pour autant que je sache, personne de la distribution ou de l’équipe n’avait le coronavirus. «







‘Ruelle du cauchemar’ suit un interprète déterminé, capable de manipuler les gens, mais sa vie est mise en danger après avoir rencontré un psychiatre qui s’avère plus dangereux.

D’un autre côté, Guillermo del Toro Il travaille également sur son prochain film d’animation de «Pinnochio», qui atteindra Netflix.