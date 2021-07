Le nouveau film de Guillermo del Toro a déjà un classement officiel

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro est devenu une référence mondiale en matière de fantasy et de science-fiction grâce à son travail remarquable dans des films tels que « Hellboy » ou « Pan’s Labyrinth », il n’est donc pas surprenant que le réalisateur ait décidé d’entrer dans le genre du thriller. pour son prochain projet, qui s’intitule « Nightmare Alley ».

La « Motion Picture Association of America » ​​a récemment révélé que le nouveau film de Del Toro ne sera rien de moins qu’une cote R (Pour les plus de 18 ans), ceci parce que « Nightmare Alley » a, selon l’association, avec » Une violence forte et sanglante, certains contenus à caractère sexuel, de la nudité et un langage ronflant. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stephen King révèle le pire film d’horreur qu’il ait jamais vu

Ces motifs reflètent une certaine similitude avec ce que Del Toro a présenté à ses fans dans ses derniers opus, notamment avec « Crimson Peak » et « The Shape of Water », avec lesquels il a réussi à remporter l’Oscar dans les catégories « Meilleur scénario ». Original », « Meilleur réalisateur » et « Meilleur film », en plus de son prix exceptionnel à la Mostra de Venise en remportant la statuette du « Lion d’or ».

« Nightmare Alley » a un scénario écrit par Del Toro en collaboration avec Kim Morgan, basé sur le roman du même nom écrit par William Lindsay Gresham, qui a eu une adaptation cinématographique en 1947 sous la direction de Tyrone Power, générant également une œuvre musicale en 2010 et un roman graphique en 2012.

Guillermo del Toro a indiqué lors d’un précédent entretien avec Collider que son intention n’est pas de s’inspirer de la bande de 1947 et que son travail est de faire une adaptation directe du livre, qu’il a reçu en cadeau en 1992 de Ron Pearlman bien avant voir le film Power.

Del Toro assure qu’il serait impossible d’adapter tout ce que contient le livre, mais son film aura des éléments plus sombres que dans l’histoire originale, en plus d’être sa première opportunité de faire un film Noir, en plus, ce sera celui du cinéaste premier film sans éléments surnaturels. « Nightmare Alley » racontera l’histoire d’un carnavalier ambitieux avec un grand talent pour manipuler les gens avec ses mots, jusqu’à ce qu’il croise la route d’un psychiatre qui s’avère être bien plus dangereux que lui.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouveau film de Zack Snyder a commencé comme un spin-off de Star Wars

« Nightmare Alley » présente un casting multi-star composé de Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, Toni Collette, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, Hold McCallany, Clifton Collins Jr, entre autres. Après avoir commencé son développement sur Fox Searchlight en 2017, le film a finalement une date de sortie prévue le 3 décembre 2021.