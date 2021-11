Le nouveau film de Freddie Highmore est presque identique à La Casa de Papel

Le vol d’argent est devenu l’un des grands phénomènes de la télévision dans le monde, générant des millions de fans. Malheureusement pour eux, la série prendra fin le 3 décembre sur le service de streaming Netflix avec les 5 derniers épisodes de sa cinquième saison, où sera résolu le grand braquage que le groupe est en train de commettre. Pendant que vous attendez la dernière partie du spectacle, vous pouvez voir une autre production très similaire au cinéma.

Assaut sur la Monnaie ça s’appelle le nouveau film réalisé par les espagnols Jaume Balaguero. Incontestablement, un titre qui a retenu l’attention des fans du programme de la plateforme. Bien qu’ils aient des similitudes dans leur genre pour avoir de l’action, de l’adrénaline et beaucoup de tension dans le public, leurs parcelles elles-mêmes ne sont pas tout à fait les mêmes et vous pouvez en profiter chacune séparément, au-delà d’avoir le nom de l’endroit à braquer dans la saison 1 de Le vol d’argent.

De quoi parle ‘Assault on the Mint’ ? Cela dit son synopsis officiel: « La légende selon laquelle la Banque d’Espagne est imprenable et ne peut être volée n’effraie pas Thom Johnson, le brillant jeune ingénieur recruté pour savoir comment y accéder. L’objectif est un petit trésor qui ne sera déposé à la banque que dix jours. Dix jours pour découvrir le secret de la boîte, dix jours pour éclore un plan, dix jours pour préparer l’assaut, dix jours pour profiter d’un plan d’évasion inimitable, quand la finale tant attendue de la Coupe du monde en Afrique du Sud rassemble à des centaines de milliers de fans aux portes de la Banque elle-même. Dix jours pour la gloire… ou pour finir en prison« .

Les stars de cinéma Freddie highmore, qui à ce stade est déjà une grande star pour ses rôles sur grand écran et à la télévision, comme Motel Bates et Le bon docteur. Le reste du casting est complété par : Astrid Bergés-Frisbey, José Coronado, Liam Cunningham, Luis Tosar, Famke Janssen, Sam Riley, Emilio Gutiérrez Caba, Axel Stein, Hunter Tremayne, Julius Cotter, James Giblin, Craig Stevenson et Daniel Holguin.

« Cette combinaison de football, de folie, de milliers de personnes vivant leur propre aventure et une intrigue dans la finale que l’Espagne a jouée et ce coup dur pour la banque, c’est-à-dire qu’il y a deux matchs simultanés et cela m’a fasciné », a assuré le réalisateur du film dans une interview à Divertissement Zima. Assaut sur la Monnaie Il est déjà sorti en Espagne et pour le voir en Amérique latine, il faudra attendre le 25 novembre.

