Le nouveau film de BJ Novak, Vengeance, dévoile sa première bande-annonce

Le prochain film qui fera ses débuts BJ Novak en tant que réalisateur au cinéma vient de dévoiler sa première bande-annonce. »vengeance » est une nouvelle histoire de meurtre et de chaos mettant en vedette Novak lui-même, qui est surtout connu en tant qu’écrivain, producteur exécutif, réalisateur et vedette de la série comique populaire » The Office ».

La première avant-première nous montre une production similaire avec un Texas entouré de satire, avec des acteurs de renom tels que Issa Rae, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, J. Smith-Cameron Oui Colombe Cameron. Dans l’histoire, nous rencontrerons le journaliste et podcasteur new-yorkais Ben Manalowitz, un personnage mettant en vedette Novak, qui se rendra au Texas pour assister aux funérailles d’une femme avec qui il est brièvement sorti, nommée Abilene.

Arrivé sur les lieux, Ben apprend que la mort d’Abilene n’était pas seulement une overdose de drogue, mais un meurtre, ce qui le conduit rapidement dans une aventure en quête de vengeance. Bien que profitant du chaos de sa carrière, Ben en profite pour transformer l’affaire en podcast. Sans aucun indice et aucune raison de croire que la mort d’Abilene était un meurtre, Ben hésite à entreprendre la tâche à accomplir, mais se rend vite compte que c’est peut-être une dissimulation après tout.

Novak, en plus de jouer dans le film, était chargé d’écrire le scénario et de réaliser ce nouveau film. De même, Jason Blum se retrouve en tant que producteur de »Vengeance », aux côtés d’Adam Hendrick et Greg Gilreath. Alors que l’intrigue suit un meurtre déchirant, Novak ne lâchera pas les histoires comiques pour lesquelles il est connu, le film étant décrit comme un thriller sombre et comique qui mélange la merveilleuse comédie de Novak avec un thème plus effrayant.

Se pourrait-il que Ben parvienne à retrouver le coupable de la mort de son « presque quelque chose » ? Nous pourrons savoir quand » Vengeance » sortira en salles le 29 juillet 2022.