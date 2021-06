Le nouveau film d’animation Mortal Kombat Legends arrive plus tard cet été

Warner Bros. fait une suite à celle de l’année dernière Mortal Kombat Legends : La Vengeance du Scorpion. Le studio a annoncé Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, qui arrivera cet été. La suite verra le retour de Joel McHale dans le rôle de Johnny Cage et de Jennifer Carpenter dans le rôle de Sonya Blade. Le casting aura également des voix familières pour le trajet, ainsi que de nouvelles.

Selon un nouveau rapport, le Combat mortel le casting voit le retour de Jordan Rodrigues (Liu Kang), Patrick Seitz (Scorpion et Hanzo Hasashi), Artt Butler (Shang Tsung et Cyrax), Robin Atkin Downes (Shinnok et Reiko), Dave B. Mitchell (Raiden, Kintaro et Sektor) , Ike Amadi (Jax Briggs et One Being), Grey Griffin (Kitana, Satoshi Hasashi et Mileena) et Fred Tatasciore (Shao Kahn). Rejoindre le casting sera Matthew Mercer (Stryker et Smoke), Bayardo De Murguia (Sub-Zero/Kuai Liang), Matt Yang King (Kung Lao), Paul Nakauchi (Lin Kuei Grandmaster), Emily O’Brien (Jade) et Debra Wilson (D’Vorah).

Les détails de l’intrigue pour la suite restent actuellement secrets. Ethan Spaulding revient à la réalisation aux côtés du scénariste Jeremy Adams. Rick Morales et Jim Krieg produisent avec la production exécutive de Sam Register. Ed Boon, qui a co-créé Combat mortel avec John Tobias, est à bord en tant que consultant créatif. La série de jeux vidéo populaire a été lancée à l’origine en 1992 et s’est vendue à près de 50 millions d’exemplaires à travers ses différents titres au cours des années qui ont suivi.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est sorti en avril de l’année dernière. Bien qu’il n’ait pas été sorti en salles, il a apparemment très bien fonctionné pour Warner Bros. et NetherRealm Studios. Le long métrage d’animation bénéficie actuellement d’un taux d’approbation de 90 pour cent sur Rotten Tomatoes. Bien qu’aucun chiffre précis ne soit disponible, il a été suffisamment performant commercialement par le biais de locations/ventes physiques et numériques pour justifier une suite.

Ailleurs dans la franchise, le live-action Combat mortel reboot est sorti à la fois en salles et sur HBO Max plus tôt cette année. Réalisé par Simon McQuoid et produit par James Wan, il a rapporté 124 millions de dollars au box-office mondial et a fait mieux que prévu sur HBO Max, selon le directeur de WarnerMedia, Brad Wilson. Le film a certainement préparé le terrain pour une suite, qui présenterait Johnny Cage à l’univers. Dans l’état actuel des choses, aucun mot officiel concernant Combat mortel 2 est descendu des cuivres au studio. Et avec la fusion imminente entre Discovery et WarnerMedia, il est difficile de dire quand une telle décision sera prise, d’une manière ou d’une autre.

Le premier Mortal Kombat Legends est sorti sur Blu-ray/DVD et en location ou achat numérique. Avec l’avènement de HBO Max, il ne serait pas difficile d’imaginer la suite allant au service de streaming en tant que titre exclusif. Quoi qu’il en soit, les fans n’auront pas à attendre trop longtemps pour celui-ci. Mortal Kombat Legends : Bataille des Royaumes n’a pas encore de date de sortie fixée, mais il est prévu pour la fin de l’été. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Film d’animation Mortal Kombat, Mortal Kombat