Le nouveau film d’Alex Garland, Men, montre sa première bande-annonce

Le producteur A24 a publié la première bande-annonce de »Hommes »le nouveau film d’horreur du réalisateur alex guirlandecréateur de grands films comme « Ex-Machinima » Oui »Annihilation ». Les films de Garland sont connus pour avoir des rebondissements qui choquent le spectateur, ce que l’on peut voir dans l’aperçu de »Hommes »qui laisse avec l’intrigue et le mystère de ce qui va se passer ensuite sur la bande.

Le film présente la performance principale du nominé aux Oscars, jessie boucley, qui nous donne un cri perçant dans une scène dans ce qui semble être le tunnel qui a été vu dans la première affiche montrée. La bande-annonce montre également Rory Kinnerse présentant comme une étrange figure masculine, qui sera l’intrigue principale du film.

Oui ok »Hommes » Manquant toujours d’un synopsis approprié, le film est connu pour suivre une femme qui part seule en vacances dans un désert pour faire face à son chagrin. Pour ce que »Hommes » se concentrera sur l’utilisation de l’horreur pour explorer le traumatisme causé par la mort d’un être cher. La bande-annonce ne montre pas à quoi ressemblera le film, car elle ne nous donne qu’une vision terrifiante et dérangeante de la tension que les spectateurs vivront.







Considérant qu’il s’agit d’un film de Garland, c’est en fait une bonne nouvelle, car le cinéaste trouve toujours de nouvelles façons passionnantes de discuter de ce que signifie être humain, et »Hommes » Ce ne serait pas un bon film Garland sans un peu de mystère.

Depuis qu’il s’est associé à la société de production A24 pour sortir la bande »Ex Machine »un thriller de science-fiction basé sur les limites de la conscience humaine et sur la capacité de copie de l’intelligence artificielle, Garland est devenu célèbre dans le monde entier, car le film a conquis de nombreux fans et reçu de bonnes critiques de spécialistes du cinéma. »Hommes » C’est aussi le produit de la conjonction avec A24, présentant un visage différent de ce que Garland a montré dans ses films, étant totalement du genre horreur et laissant de côté la science-fiction.

Même sans plus d’informations pour le moment, on sait que le film sortira en salles le 20 mai de cette année.

