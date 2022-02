Le nouveau drame Netflix sur la fraudeuse Socialite Anna Delvey sort vendredi

Le nouveau drame de Netflix sur la fraudeuse mondaine Anna Delvey – qui s’est fait passer pour une héritière allemande pour escroquer la scène sociale new-yorkaise de ses richesses – sort ce vendredi 11 février. Regardez la bande-annonce ici :

Créé par Shonda Rhimes (ouais, c’est le cerveau de la télévision derrière des gens comme L’anatomie de Grey, Bridgerton et Scandale) Inventer Anna est une mini-série de neuf épisodes explorant comment Delvey a réussi à tromper l’élite sociale de New York en lui faisant croire qu’elle était l’une d’entre elles.

Aux côtés de Julia Garner dans le rôle principal, le casting comprend également Anna Chlumsky, Katie Lowes, Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry et Terry Kinney, avec David Frankel (Le diable s’habille en Prada) en tant que directeur.

Crédit : Netflix

L’histoire est basée sur un article de Jessica Pressler intitulé ‘How Anna Delvey Tricked New York’s Party People’, qui a été publié dans New York magazine en 2018, avec la nouvelle série plongeant dans la relation nouée entre la journaliste et son sujet.

Un synopsis se lit comme suit: « Un journaliste qui a beaucoup à prouver enquête sur le cas d’Anna Delvey, l’héritière allemande légendaire d’Instagram qui a volé le cœur de la scène sociale de New York – et a également volé leur argent. Mais est la plus grande escroc d’Anna New York ou est-elle simplement le nouveau portrait du rêve américain ?

Crédit : Alamy

« Anna et le journaliste forment un lien d’amour-haine sombre et drôle alors qu’Anna attend son procès et que notre journaliste lutte contre la montre pour répondre à la plus grande question à New York : qui est Anna Delvey ? »

En réalité, Delvey était en fait une criminelle d’origine russe appelée Anna Sorokin, qui a déménagé à New York en 2013 – disant à des connaissances qu’elle avait un fonds fiduciaire de 60 millions d’euros à l’étranger, tout en les convainquant de payer de grosses sommes d’argent pour les voyages qu’ils avaient faits ensemble. .

Anna Sorokin devant un tribunal de New York en 2019 alors qu’elle était jugée pour fraude. Crédit : Alamy

Inévitablement, sa vie de crime et de tromperie l’a rattrapée et, en 2019, elle a été reconnue coupable de plusieurs chefs d’accusation de tentative de grand vol, de vol de services et de vol au deuxième degré.

Sorokin – qui a maintenant 31 ans – a été condamné à une peine de quatre à 12 ans de prison, après avoir également été condamné à une amende de 24 000 dollars et condamné à verser une restitution d’environ 199 000 dollars.

Crédit : Netflix

Cependant, elle a fini par purger moins de quatre ans de sa peine et a été libérée de prison en février de l’année dernière – bien qu’elle ait ensuite été remise en détention après avoir dépassé la durée de son visa et, en septembre, attendait toujours son expulsion vers l’Allemagne.

Selon Insider, Sorokin a été payée 320 000 € par Netflix pour les droits d’adapter l’histoire de sa vie dans une série télévisée.

Les dossiers examinés par le point de vente montrent qu’elle a utilisé 199 000 € de l’argent pour payer la restitution aux banques, ainsi que 24 000 € supplémentaires pour régler les amendes de l’État.