Le nouveau drame historique de Netflix, La loi selon Lidia Poet, lance une nouvelle bande-annonce

À l’approche de 2023, le train sans fin de projets de films / séries originaux de Netflix qui exploite presque tous les genres connus ne montre aucun signe de ralentissement. Parmi la liste des titres à venir figure une nouvelle série dramatique d’époque historique intitulée La loi selon Lidia Poët, qui devrait être diffusé très prochainement sur la plateforme de streaming. Selon un rapport de Collider, ainsi que de nouvelles photos promotionnelles, Netflix a publié une bande-annonce pour la série, donnant un aperçu de la vie de Lidia Poët.





La loi selon Lidia Poët doit être une série de six épisodes qui remonte au 19ème siècle, quand il était beaucoup plus difficile de poursuivre un rêve pour lequel vous êtes bien qualifié en fonction de votre race, de votre sexe ou de votre classe sociale. Dans cette affaire, une jeune italienne nommée Lidia Poët se bat pour son droit de devenir la première femme avocate de l’histoire du pays. Comme le montre la bande-annonce ci-dessus, Lidia fait face à toutes sortes de retours sur son choix de poursuivre un tel travail qui est majoritairement dominé par les hommes comme beaucoup d’autres. Ses collègues et sa famille tentent tous de l’en dissuader, en vain.

Une femme lui dit affectueusement : « Si Dieu voulait que tu sois avocate, tu ne serais pas une femme. Le tribunal lui en interdit également, mettant toutes les chances contre elle, mais Poët prévoit un recours pour annuler la décision du tribunal. Dans le même temps, elle entreprend de résoudre divers meurtres pour prouver ses compétences et ses compétences au tribunal, en utilisant de nouvelles techniques d’identification telles que les empreintes digitales, ce qui déconcerte ses homologues masculins. Les choix de Poët ont déclenché une réaction en chaîne qui contribuera à changer le cours des droits publics des femmes non seulement en Italie, mais dans le monde entier. Peu importe les chances, Lidia insiste « Nous pourrions perdre, mais au moins essayez de vous battre. »

La série en six parties, entièrement en italien, met en vedette Matilda De Angelis dans le rôle de Lidia Poët, Nicolo Passetti dans le rôle de Lous et Sara Lazzaro dans le rôle de Teresa Barbaris. Il devrait être diffusé sur Netflix le 15 février.





Qui était Lidia Poët et l’importance continue de la représentation cinématographique

La vraie Lidia Poët était en fait la première avocate italienne moderne, une femme qui a milité sans relâche non seulement pour ses droits personnels en tant qu’avocate, mais pour les droits des femmes du monde entier à exercer leur profession souhaitée et à combler l’écart vers l’égalité des sexes. Sa radiation a finalement conduit à un mouvement pour enfin permettre aux femmes de pratiquer le droit et d’occuper des fonctions publiques en Italie. L’inclusion de son histoire en tant que série originale Netflix visuellement attrayante et de grande envergure est aussi cruciale que n’importe quelle série ou film qui met un projecteur bien mérité sur des personnages historiques qui, autrement, resteraient obscurcis.

Les plates-formes de streaming comme Netflix ont particulièrement contribué chaleureusement à cet égard, avec des films comme Ma meilleure amie Anne Franck (2021), Un appel à espionner (2019), Colette (2018), et boueux (2017), pour n’en citer que quelques-uns. Avec un budget créatif et financier pratiquement sans fond, Netflix continuera sans aucun doute à diriger de nombreuses autres histoires comme celle de Lidia Poët qui méritent toutes le traitement cinématographique et doivent être racontées maintenant plus que jamais.