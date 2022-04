Le nouveau « Don’t F *** With Cats » dans le style True Crime Doc accroche les téléspectateurs de Netflix

Un nouveau Ne baise pas avec les chatsdocumentaire de style est tombé sur Netflix, et les téléspectateurs sont déjà accros. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous:

Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie est le dernier doc à être publié dans le cadre de la véritable catégorie de crime de Netflix, aux côtés de Inventer Anna, L’escroc Tinder, Mauvais végétalien et Le Marionnettiste.

C’était donc Tindler Swindler, Anna Sorokin, le Bad Vegan et maintenant Bitcoin Gerry Cotten toute cette putain de fraude – idk qui prend le gâteau

Un troisième a ajouté: « Plus de dépêches de l’univers des escrocs de Netflix: terminé #TrustNoOne la nuit dernière et je suis avec la ruche Twitter sur celui-ci: je suis presque sûr que Gerry Cotten est vivant avec un nouveau visage posé sur une île dépensant les 190 millions de dollars de ces personnes. «

Cependant, une autre personne a déclaré: « Cela fait un moment que je m’intéresse à l’histoire de Gerry Cotten. J’ai écouté plusieurs séries de podcasts sur l’histoire et je viens de terminer le documentaire Netflix à ce sujet. Ce que je veux comprendre, c’est ceci : Pourquoi n’est-il pas plausible que Gerry ait arnaqué tout le monde *et* soit mort aussi ? Pourquoi ces deux choses sont-elles toujours présentées comme s’excluant mutuellement ? »

Quelqu’un d’autre a écrit : « Je ne sais pas si Gerry Cotten est mort ou non. »

Le synopsis officiel de Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie se lit comme suit: « Il n’y a qu’une seule règle dans le monde de la crypto et du bitcoin, ne faites confiance à personne. 250 millions de dollars de bitcoin disparaissent au hasard de QuadrigaCX, autrefois le plus grand échange de crypto au Canada, et la seule personne qui peut le récupérer meurt mystérieusement.