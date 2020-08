Le nouveau dongle Android TV de Google est apparemment dans les blocs de départ

Google travaille depuis un certain temps sur un nouvel appareil de streaming avec Android TV. Maintenant, le dongle avec le nom de code “Sabrina” a reçu une certification FCC – le lancement ne devrait donc pas être trop long.

À proprement parler, il existe même deux appareils qui ont été approuvés par la FCC américaine, comme le rapporte 9to5Google. Les appareils avec les numéros de modèle GZRNL et G9N9N sont très probablement le dongle Android TV prévu par Google avec le nom de code «Sabrina» et la télécommande correspondante. Un successeur du Chromecast Ultra est en discussion depuis quelques mois maintenant, qui – contrairement aux précédents modèles Chromecast – peut non seulement transmettre du contenu depuis les smartphones et tablettes vers la télévision, mais sera lui-même équipé du logiciel Android TV.

Le successeur du Chromecast viendra-t-il cet été?

Alors que l’une des deux entrées FCC décrit un «périphérique de diffusion multimédia interactif» avec WLAN et Bluetooth, l’autre entrée ne parle que de Bluetooth. Il est également fait référence à un «couvercle d’alimentation», qui pourrait être un couvercle pour un compartiment de batterie. Les deux entrées iraient donc très bien avec un dongle streaming et la télécommande associée.

Le marché des petits sticks de streaming avec Android TV est toujours très gérable; Google pourrait réussir à servir une niche avec son dongle. Dans la gamme de prix supérieure, il y a les boîtiers Android TV de Nvidia, la seule alternative de bâton actuellement à mentionner est le Xiaomi Mi TV Stick. La rumeur veut que le dongle Google coûtera moins de 80 € et sera lancé cet été. Nous attendons donc bientôt plus de nouvelles sur le successeur du Chromecast.