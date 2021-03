Le nouveau documentaire Tiger King approfondit le culte de Joe Exotic avec le réalisateur Louis Theroux

Une décennie après avoir rencontré pour la première fois le Tiger King AKA Joe Exotic, et n’ayant aucune idée à quel point les choses deviendraient folles, le réalisateur de documentaires et journaliste Louis Theroux développe un tout nouveau long métrage documentaire explorant le personnage controversé. Actuellement intitulé Louis Theroux: Le culte de Joe Exotic, le film revisitera les divers événements qui se sont déroulés dans le monde de la possession d’animaux exotiques au cours de la décennie depuis la dernière chronique de la figure, en plus de dépeindre le fandom qu’Exotic a gagné depuis son incarcération.

« C’est l’une de ces histoires typiquement américaines, qui se déroule au cœur de l’Oklahoma, avec un casting de personnages presque trop colorés et plus grands que nature pour être crus », Louis Theroux partagé dans une déclaration. «J’ai passé huit ou neuf jours à filmer au parc en 2011, au cours de trois visites distinctes. J’avais oublié combien nous avons tourné jusqu’à ce que je revienne dans les images pendant le verrouillage. C’est extraordinaire combien il y en avait. Depuis lors l’histoire est devenue plus étrange et plus grande, et en y retournant à la fin de l’année dernière, j’ai découvert un drame réel qui m’a conduit dans des directions auxquelles je n’aurais jamais pu m’attendre. «

Avant de devenir célèbre (et infamie) dans la série extrêmement populaire de Netflix, Tiger King: Meurtre, folie et chaos, Joe exotique en vedette dans le documentaire de la BBC de Theroux en 2011 Les animaux les plus dangereux d’Amérique. Bien que personne n’aurait pu prédire les événements qui se dérouleraient, regarder cet aperçu des activités bizarres d’Exotic avec le cadeau avec le recul taquine le chaos à venir.

Le suivi de Theroux a été décrit comme suit: «De retour en Oklahoma, Theroux explorera ce qui s’est passé depuis, l’homme aux gros chats résidant maintenant dans une prison fédérale, ayant été reconnu coupable d’un complot de meurtre contre rémunération et de plusieurs animaux. accusations de cruauté. Mais plutôt qu’un paria, Exotic est maintenant un phénomène médiatique avec une équipe de campagne bien financée qui tentait de lui gagner une grâce présidentielle. «

Clare Sillery, responsable de la commande, des documentaires, de l’histoire et de la religion de la BBC, a ajouté: « Dans ce suivi du premier regard révélateur de Louis sur la vie de Joe Exotic dans America’s Most Dangerous Pets, les téléspectateurs seront encore plus le monde étrange de l’une des figures les plus notoires d’Amérique. Ce long-métrage spécial sera plein à craquer avec des images inédites et de toutes nouvelles interviews avec ceux de tous les côtés de l’histoire de Joe Exotic. «

Un énorme succès pour Netflix, Tiger King: Murder, Madness, and Mayhem plonge dans le monde plus étrange que la fiction des propriétaires de grands félins, en se concentrant sur Joe Exotic, un polygame et chanteur Zoo en bordure de route de l’Oklahoma. Les choses prennent une tournure sombre lorsque Carole Baskin, une militante pour les animaux et propriétaire d’un sanctuaire pour grands chats, menace de faire faillite Exotic, alimentant une rivalité qui conduit finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre contre rémunération.

Exotic purge actuellement une peine de 22 ans pour plusieurs chefs d’accusation de maltraitance animale et pour son embauche d’un assassin potentiel pour tuer Carol Baskin. Il y a actuellement plusieurs adaptations de ces événements dans les travaux, y compris une série scénarisée de huit épisodes basée sur Roi tigre avec Nicolas Cage jouant Joe Exotic. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de The Hollywood Reporter.

Sujets: Tiger King, Louis Theroux: Le culte de Joe Exotic