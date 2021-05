Le nouveau documentaire Noclip détaille le développement de la série Dishonored

Danny O’Dwyer est de retour avec un autre documentaire Noclip qui vaut la peine de s’asseoir avec une bonne tasse de chocolat chaud et d’y investir une heure de votre temps. Cette fois-ci, l’Irlandais se concentre sur l’incroyable franchise Dishonored d’Arkane Studios, interviewant des développeurs dans ses installations basées à Lyon et au Texas. Les équipes sont connues pour leur conception de niveaux, et O’Dwyer consacre donc une grande partie du documentaire à apprendre comment certains de nos niveaux préférés ont été conçus et fabriqués. Et oui, cela inclut The Clockwork Mansion et la mission de maîtrise du temps A Crack in the Slab.

La vidéo d’une heure se termine ensuite en couvrant le contenu qui ne figure pas dans les deux titres, y compris les capacités. Nous vous recommandons vraiment de prendre le temps de regarder ce dernier documentaire Noclip si vous avez le moindre intérêt pour le développement de jeux. Cela vaut bien une montre. Êtes-vous fan de Dishonored et Noclip? Partagez vos réflexions sur le documentaire dans les commentaires ci-dessous.