Le nouveau documentaire Netflix des créateurs de Don’t F *** With Cats Lands Today

L’escroc Tinder a atterri aujourd’hui (2 février) et se concentre sur Cecilie Fjellhoy, une romantique sans espoir qui cherche l’amour en ligne mais se retrouve piégée dans le réseau complexe de tromperie d’un homme. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Le film, qui vient des réalisateurs de Ne baise pas avec les chats, suit Cecilie, une étudiante norvégienne vivant à Londres, dans une romance éclair avec Simon Leviev, un playboy milliardaire et autoproclamé « Prince of Diamonds ».

Au fur et à mesure que leur relation progresse, les choses commencent à empirer, le nouveau petit ami de Cecilie la suppliant de l’argent pour éviter d’être retrouvé par des personnes apparemment prêtes à le tuer.

Finalement, elle découvre que Leviev n’est pas celui qu’il prétend être et s’associe à d’autres victimes pour le traduire en justice.

« Mais les rêves ne sont pas réalité et au moment où elle découvre que cet homme d’affaires international n’est pas celui qu’il prétend être, il est trop tard. Il l’a prise pour tout.

« Là où ce conte de fées se termine, un thriller de vengeance commence. Cecilie découvre ses autres cibles et une fois qu’elles se sont regroupées, elles ne sont plus des victimes : THE TINDER SWINDLER rencontre son match. »