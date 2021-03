Le nouveau documentaire de Louis Theroux plongera profondément dans le monde du snooker

Louis Theroux travaille sur un tout nouveau documentaire sur le monde du snooker professionnel.

Dieux du billard est programmé pour être diffusé sur BBC Two et se plongera dans le sport dans les années 1970 et 80 et est réalisé sous sa société de production, Mindhouse Productions.

Ce sera une série en trois parties et devrait présenter certains des plus grands noms du snooker de l’époque, notamment Steve Davis et Jimmy White.

Sur Twitter, Theroux a révélé qu’il n’apparaîtrait pas devant la caméra pour le nouveau documentaire, mais s’est dit « très excité d’être impliqué ».

Dans un communiqué, Theroux a déclaré: «Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de participer à cette série documentaire.

« L’histoire de l’apogée du snooker est remarquable, remplie de drame, d’angoisse et d’énorme talent.

«Pour les documentaires dans lesquels je suis impliqué, je suis le plus enthousiasmé par ceux qui sont les plus humains: les conflits, le triomphe, le désastre, toutes les grandes émotions, qui se jouent sous vos yeux, et vous avez cela ici à une échelle qui est à la fois épique – la scène nationale – mais aussi intime – le silence de la salle de billard.

«Je suis assez vieux pour me souvenir de la finale du ballon noir de 1985 entre Dennis Taylor et Steve Davis. J’avais 15 ans et tout le monde en parlait à l’école.

« Mais ce n’était que l’un des nombreux moments forts à une époque où le talent divin est venu sur terre sous la forme du joueur de snooker professionnel. A lire : Tony Abbott confirmé comme envoyé commercial du Royaume-Uni malgré les commentaires homophobes

« Juste pour ajouter: nous avons eu le privilège de travailler là-dessus avec presque toutes ces stars de l’époque. Dire que j’ai été impliqué dans une série documentaire avec Steve Davis, Jimmy White, Ray Reardon, Cliff Thorburn, pour ne citer que ça quelques-uns, c’est une sensation incroyable et honnêtement pas quelque chose que j’aie jamais imaginé. «

Comme vous pouvez l’imaginer, les fans de Theroux – et de snooker – sont ravis de l’annonce.

Une personne a écrit sur Twitter: « J’ai vraiment hâte de voir ça. Les bons vieux joueurs étaient les meilleurs et tellement rebelles. »

Quelqu’un a dit: « J’attendais vraiment ça avec impatience, c’étaient des rock stars quand je grandissais dans les années 80! »

Alors qu’un troisième a posté: « Je ne m’y attendais pas mais je suis tout aussi excité à regarder. »

Aux côtés de Dieux du billard, la BBC a commandé deux autres documentaires sportifs – Ruée vers l’or qui explore l’histoire du sport britannique avant la gloire olympique de Londres 2012, et une série en huit parties Geler qui se penche sur le monde du patinage artistique.