Le nouveau DLC Rust Voice Prop ne vous permettra pas de lire des URL personnalisées, mais c’est toujours très amusant

Si vous pensiez auparavant que jouer à Rust était un assaut contre vos oreilles, attendez de vous lancer dans un jeu avec le nouveau DLC Voice Prop. Il y a des mégaphones, des haut-parleurs et des téléphones portables. C’est le chaos. Chaos total, total.

Imaginez maintenant que le DLC est arrivé comme prévu à l’origine : avec la possibilité pour les joueurs de lire des URL personnalisées via les différents accessoires. Oui. C’est n’importe quelle URL sur Internet. Quand on y pense, ce n’est pas une surprise qu’il ait été éteint à la dernière seconde.

La mise à jour de ce mois apporte un système de blessure mis à jour, Nvidia DLSS, des entrées de tunnel de campagne, une IA de monument, des DLC d’accessoires vocaux, des oiseaux, des améliorations et plus encore !https://t.co/LlRgLKvcGM – Rouille (@playrust) 1 juillet 2021

Que les joueurs puissent ou non jouer ce qu’ils veulent via les accessoires vocaux, le DLC est toujours très amusant. Faire exploser la Macarena à plein volume pendant que vous attaquez la base de quelqu’un n’est que de la rouille pure.

Il existe une bibliothèque sélectionnée de sons et de musique à jouer, choisis (quelque peu sélectivement) par les développeurs. Vous pouvez également étendre votre propre voix via le mégaphone, par exemple. Le chant de minuit est devenu beaucoup plus facile.

Les situations organiques et l’hilarité sont ce que Rust fait de mieux. Les rencontres aléatoires partagées entre des étrangers (si vous parvenez à dépasser le spawn) sont la raison pour laquelle le jeu reste populaire, même avec ses bugs fréquents et ses performances généralement assez terribles sur les consoles.

Les accessoires vocaux arrivent sous forme de DLC plutôt que de mise à niveau gratuite, bien qu’il existe de nombreuses autres mises à jour qui arrivent parallèlement à leur introduction au jeu.

Celui qui s’est imposé est le nouveau système de blessures. Il est actuellement complètement cassé. Vous descendez, rampez, vous vous relevez, et quoi que vous fassiez, vous êtes toujours blessé. Du sang recouvre l’écran et vous ne pouvez rien faire. Vous avancez à la vitesse d’un escargot jusqu’à ce que vous mouriez à nouveau. Cassé. Complètement cassé.

Un nouvel ensemble d’IA est maintenant présent dans les monuments Trainyard et Airfield, ces satanés scientifiques sont de retour pour rendre ces zones un peu plus difficiles à traiter. Selon les notes de mise à jour officielles, ces IA seront ajoutées à d’autres monuments à l’avenir.

Quelques autres nouveaux changements arrivent également, y compris le support DLSS, les oiseaux qui s’envolent des arbres pendant tout le nouveau chaos, vous pouvez retourner une barque beaucoup plus facilement qu’auparavant, et l’IA a été améliorée dans tous les domaines pour tenter de équilibrer à quel point les choses peuvent être boguées sur un serveur occupé.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes ici.