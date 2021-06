Le nouveau DLC de Dragon Ball Z : Kakarot a déjà une date

Bandai Namco dévoile enfin la date du DLC Trunks de Dragon Ball Z : Kakarot. Et il ne lui reste plus grand chose.

Les aventures de Goku ne cessent d’apporter Pâtes Ventilateurs. Comme échantillon nous avons le nouveau manga Dragon Ball Super mais aussi tout ce qui sort autour de la franchise. Même s’il s’agit d’un simple téléchargeable. Parce que c’est ce que Bandai Namco a annoncé aujourd’hui, le Trunks DLC date de Dragon Ball Z: Kakarot.

Celui-ci, dont le nom officiel est Trunks – The Warrior of Hope, débarquera ensuite 11 juin pour toutes les plateformes. Et pour que nous puissions voir où vont les tirs, nous avons un peu de jeu qui nous montre le combat entre Gohan et les androïdes A17 et A18.

Pour les désemparés (qui le sont), cette histoire passe par le futur alternatif dans lequel Goku est mort et ce sont Gohan et Trunks qui sont laissés en vie pour tenter de vaincre et d’éliminer le massacre que les androïdes du Ruban Rouge ont causé.

Par conséquent, dans cette saga et DLC, nous ne verrons pas Goku … quelque chose d’assez rare dans Dragon Ball. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur Gohan et son disciple, Trunks, qui seraient plus tard forcés de voyager dans le passé pour essayer de changer les événements et empêcher Goku de mourir.

The Trunks – Warrior of Hope DLC arrive sur PlayStation 4, Xbox One et PC (via Steam) en même temps et est le troisième pack de contenu à venir dans le jeu. Le premier a été divisé en deux épisodes et se concentre sur l’arc Super Saiyan God et l’arc Freeza Resurrection. Cependant, celui-ci du futur alternatif, en plus de revenir à Dragon Ball Z, a un nouvel arc narratif et ils ne se battent que contre les boss.