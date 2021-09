Le nouveau dessin animé He-Man de Netflix a été conçu pour les enfants d’aujourd’hui, pas pour la génération de fans d’hier

Beaucoup de gens ont leur propre opinion sur les anciennes émissions et films qui sont redémarrés, refaits et, dans la plupart des cas, qui sortent avec un aspect et une sensation complètement différents du matériel source. Bien que cela ait été le cas des adaptations de roman à l’écran pendant des années, les gens attachés aux choses qu’ils regardaient quand ils étaient enfants semblent être un épouvantail particulier en ce qui concerne les remakes et cela a apparemment été récemment avec des goûts de Rugissement des Thundercats !

Maintenant, il y a un autre favori des années 80 qui reçoit une mise à jour moderne avec l’itération CG flashy et trapue de He-Man et les Maîtres de l’Univers. À ne pas confondre avec la suite de redémarrage de Kevin Smith du dessin animé original des années 80, cette version si très destinée à un public plus jeune, alors que de nombreux old school He-Man les fans n’aimeront probablement pas ce qui a été fait aux personnages, le showrunner Rob David et le producteur exécutif Jeff Matsuda ne l’ont pas fait pour les fans plus âgés.

« Maîtres de l’Univers n’est qu’une de ces histoires, je ne vais pas l’appeler une marque, c’est une histoire de respiration vivante », a déclaré David à ComicBook.com. « C’est une histoire spéciale dans la mesure où elle a le potentiel de parler à plusieurs générations à la fois. Ce que nous avons fait avec cela, c’est que nous avons eu l’opportunité de ré-imaginer le Maîtres de l’Univers pour cette prochaine génération d’enfants et pour ceux comme nous qui sont des enfants de cœur. »

Bref, si vous avez grandi avec le dessin animé des années 80, et peut-être même ses refontes les plus récentes, il y a de fortes chances que vous détestiez ce qui a été fait dans cette nouvelle version, et ce n’est pas grave, car il y a beaucoup de de jeunes enfants qui n’ont aucune idée de qui ou de ce qu’est He-Man, et David veut que ce spectacle soit celui qui présente le personnage et le monde d’Eternia d’une manière qu’ils considèrent « leur » He-Man.

« Nous voulions donner à cette prochaine génération leur He-Man et les Maîtres de l’Univers. Nous voulions distiller ce qui rend l’original génial à la base, puis chercher un moyen de le recontextualiser pour les enfants d’aujourd’hui. Au fond, c’est du pur MOTU mais c’est raconté avec une nouvelle instrumentation. »

La récente sortie de Kevin Smith de Maîtres de l’univers le redémarrage sur Netflix a fait sensation pour un certain nombre de raisons. Premièrement, étant une continuation de la bataille de pouvoir entre He-Man et Skeletor, Smith a réussi à ennuyer une grande partie de la base de fans fidèles de la franchise en n’incluant ni le protagoniste principal ni l’antagoniste pendant une grande partie de la première moitié de la saison. Il s’est également concentré sur Teela en tant que personnage principal, ce qui, encore une fois, a fait l’objet de nombreuses diatribes en ligne. Cependant, de nombreux fans plus âgés ont adopté la série et étaient heureux de voir les personnages avec une apparence et une apparence assez similaires à la façon dont ils se souvenaient d’eux.

Le plus récent ajout à la famille He-Man est une tout autre marmite de poisson. Ce CG-fest s’adresse clairement à un public différent des 30-40 ans qui vivent avec une nostalgie constante des dessins animés des années 80. Essentiellement, c’est quelque chose comme le James Bond ou Docteur Who principe. Chaque génération pense que la leur est la meilleure, et pour certains enfants, ils sont sur le point d’obtenir le He-Man dont ils se souviendront toujours.

Sujets : He-Man et les Maîtres de l’Univers, Les Maîtres de l’Univers, Netflix