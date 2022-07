Le nouveau design de Gmail est désormais accessible à tous : vous pouvez donc l’essayer

in

Comme prévu, Google a commencé à déployer le nouveau design Gmail pour tout le monde.

Le dernier lifting gmail Il commence déjà à être accessible à tous. Google a annoncé qu’il a déjà commencé déployer le nouveau look de la version de bureau de Gmailavec une interface entièrement renouvelée, basée sur les lignes de conception Matériel Vous o Material Design 3, qui a été introduit pour la première fois avec Android 12.

La nouvelle version de Gmail commence aujourd’hui à toucher tout le monde, et promet améliorer l’expérience utilisateur en unifiant les services de communication les plus utilisés par les utilisateurs : Google Meet, Google Chat et Gmail.

Le nouveau design de Gmail commence à être disponible après plusieurs mois de tests+

Google a annoncé la refonte de Gmail en janvier de cette année, et depuis lors, il a effectué divers tests. Ce n’est cependant que maintenant que l’entreprise a obtenu tous les retour d’information nécessaire pour affiner l’expérience gmail au point d’être préparé pour un déploiement mondial.

Ainsi, à partir d’aujourd’hui, le vue intégrée gmail sera activé par défaut pour tous les utilisateurs du service de messagerie qui ont activé la fonction Chat.

La chose la plus importante à propos de ce changement se trouve sur le côté gauche de l’écran : le menu des applications vous permet de basculer entre différentes applications Google Workspace, comme Gmail, Chat, Spaces ou Meet. A tout moment, il sera possible de choisir quelles applications doivent apparaître dans le menuet lesquels ils décident de cacher.

En plus de cela, des « puces de recherche » ont été ajoutées. Ce sont de petits boutons qui apparaîtront lors d’une recherche et qui promettent de faciliter le processus de recherche d’e-mails, de contacts, de fichiers ou de contenu dans les messages eux-mêmes.

Concernant l’interface utilisateur, Gmail utilise désormais une ton bleu clair pour le fond et les différents éléments de l’applicationmême si c’est encore possible changer le thème du client de messagerie depuis le menu des paramètres.

D’autre part, Google a confirmé qu’une mise à jour avec encore plus de nouvelles fonctionnalités sera bientôt publiée, y compris une expérience améliorée pour les utilisateurs de tablettes, de meilleurs emojis, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et bien plus encore.

Comment supprimer les publicités de Gmail étape par étape

Comment tester le nouveau design de Gmail maintenant

Depuis aujourd’hui, tous les utilisateurs de Gmail devraient pouvoir essayer la nouvelle interface du client de messagerie sur vos appareils. Pour ce faire, accédez simplement à la page Web Gmail à partir du navigateur sur un ordinateur de bureau.

Dans le cas où la page web est chargée avec l’ancienne interface, il suffira de recharger complètement le Web en supprimant les données mises en cache. Pour ce faire, dans Chrome, vous devez utiliser la combinaison de touches Ctrl + Maj + F5 (ou CMD + Maj + F5 si vous utilisez un Mac).

