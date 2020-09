Le nouveau Dell XPS 13 en vue: processeurs Intel Core de 11e génération et, attention, puces graphiques Intel Xe

C’est une grande semaine de lancements technologiques: le salon IFA va donner beaucoup de matière à parler, et parmi les nouveautés à venir se trouvent les nouvelles Processeurs Intel Core de 11e génération, qui devrait être annoncé ces jours-ci et ils ont déjà une vidéo teaser préliminaire pour leur présentation officielle.

Dans cette vidéo filtrée, vous pouvez également voir comment l’une des premières équipes à intégrer ces micros sera la nouveau Dell XPS 13, qui conservera une bonne partie de son design mais qui sera aussi l’une des premières dans lesquelles les nouvelles puces feront leurs débuts Graphiques intégrés Intel avec architecture Xe.

Graphiques Xe à venir

Nombreuses sont les attentes qu’elle a suscitées Le nouveau projet d’Intel dans le domaine du graphisme. La société a signé Raja Koduri, qui était en charge des graphiques dédiés d’AMD, en 2017, et de plus en plus de détails sur cette architecture prometteuse de Xe sont connus depuis longtemps.

Il faudra du temps pour voir des graphiques dédiés qui peuvent aspirer à rivaliser avec le meilleur d’AMD et de NVIDIA, mais il semble qu’Intel déjà ils ont les premières puces graphiques prêtes basé sur cette architecture.

Ces puces feront partie de ses nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération, cette famille du lac tigre dans lequel la firme veut déposer ses efforts dans les prochains mois.

Dans une vidéo teaser divulguée sur Twitter, nous avons pu voir comment cette nouvelle plate-forme est mentionnée et vue en action, et ils le font également sur un ordinateur portable qui, bien qu’il ne révèle pas sa marque ou son modèle vise clairement à être le nouveau Dell XPS 13.

Cela est clairement indiqué par une conception dans laquelle la fibre de carbone entourant le clavier et le pavé tactile est à nouveau le protagoniste. Les cadres d’écran réduits et le format propre à l’équipe semblent confirmer le lancement imminent de ces nouveaux modèles, et à un moment donné, vous pouvez même voir comment Le logo Intel Iris Xe Graphics apparaît sur l’un des autocollants de l’ordinateur, la marque officielle de cette première implémentation pratique pour l’utilisateur final des graphiques intégrés Intel.

Il sera intéressant de voir ce qu’Intel et Dell nous réservent à cet égard et si ces améliorations et d’autres –Wi-Fi 6 ou Thunderbolt 4, par exemple, qui sont également présentés dans la vidéo – feront leur chemin vers d’autres modèles de la gamme XPS. Il est probable que nous le saurons très bientôt, et nous serons attentifs à le dire.

Via | Tendances numériques