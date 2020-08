Le nouveau de Panasonic n’a rien d’électronique: un bureau avec des cloisons pour installer un bureau à domicile

Pas un appareil photo, pas un ordinateur, pas un casque, le dernier produit présenté par Panasonic est un ordinateur de bureau. Un peu spécial, car il cherche à recréer la vie d’un bureau à domicile. Avec des murs en bois pour créer une cabine, il rappelle directement les espaces de bureau où chaque travailleur est isolé des autres avec de petits murs entre les deux.





Les «open offices» ont gagné la tendance ces dernières années en tant qu’espaces de travail appropriés permettant une interaction plus facile entre les travailleurs. Cela n’a pas toujours été le cas, les bureaux qui séparent chaque bureau permettre au travailleur d’être plus concentré et d’avoir (littéralement) son propre espace de travail cela permet une meilleure organisation. Une idée qui peut également s’appliquer à la maison.

Séparer le travail et la maison

Le travail à distance étant de plus en plus présent, l’un des principaux problèmes est le maintien de la productivité à la maison. À la maison, il y a des stimuli externes qui incitent à la distraction, donc l’un des meilleurs conseils lorsque vous travaillez à domicile est bien séparer le travail des autres activités avec ses propres espaces. C’est ce que réalise le nouveau bureau Komoru de Panasonic.

Komoru est composé d’un bureau lui-même et de deux murs pour former un espace de travail d’environ un mètre carré. Les deux murs sont en fait deux panneaux perforés qui vous permettent d’accrocher toutes sortes de choses telles que des images, des notes ou des accessoires comme des écouteurs et des câbles. sa hauteur est d’environ 120 centimètres, donc il ne renferme pas complètement l’utilisateur.

Il n’a que deux partitions avec l’idée de le placer dans un coin de la maison, où les deux murs complètent les deux cloisons en bois. Il s’agit, en substance, d’un bureau ordinaire avec deux plateaux en bois qui isolent (visuellement) de l’extérieur. Le bureau est entièrement personnalisable, ce qui permet aux murs d’être dans une partie ou une autre selon la disposition dont l’utilisateur a besoin à la maison

Le nouveau bureau de Panasonic sera mis en vente à la mi-septembre, même s’il ne le fera qu’au Japon pour le moment. Son prix est de 88 000 yens, environ 700 euros à changer. Il reste à voir s’il atteint également d’autres pays ou s’il reste un gadget pour la culture japonaise, où avec des espaces de travail et de jeu, ils surprennent toujours.

La vérité est que l’idée n’est pas aussi tirée par les cheveux qu’il n’y paraît à première vue. Séparer physiquement l’espace de travail du reste de la maison peut être d’une grande aide pour améliorer l’efficacité et la productivité. Un espace séparé aide le cerveau à assimiler le moment de travail et ainsi à mieux éviter de distraire les stimuli externes.

Via | CNET

Plus d’informations | Panasonic