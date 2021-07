Le nouveau costume Spider-Man de MCU pourrait utiliser la magie du docteur Strange

Compte tenu du secret presque paranoïaque avec lequel Marvel Studios protège de ses fans certaines de ses plus grandes surprises dans le MCU, les récentes révélations qui ont été faites sur le film « Spider-Man: No Way Home » à travers ses lignes de jouets promotionnels pourraient être partie d’une campagne très intelligente pour garder les fans intéressés.

Et c’est que récemment, Hot Toys a révélé l’une des figures officielles du film avec Tom Holland et Benedict Cumberbatch, qui dans son rôle de Docteur Strange prendra place en tant que mentor du jeune justicier après la mort de Tony Stark, ce qui pourrait amener le seigneur sorcier à présenter une partie de sa magie à Peter Parker. Ou du moins cela semble faire allusion à ce chiffre.

À peine six mois après l’arrivée de « Spider-Man: No Way Home » au cinéma, Hot Toys présente cette figurine sous le label « Black & Gold », présentant un nouveau look pour le héros araignée dans lequel son costume est entièrement noir avec accents d’or dans ses toiles d’araignées ornementales. Ses curieux lanceurs de filets sont au premier plan, d’où apparaissent des tirs qui ressemblent à la magie effectuée par le docteur Strange.

Le niveau de secret dans Marvel Studios avec ce film a atteint des niveaux très élevés. La seule confirmation sur le film a été le retour d’Alfred Molina et Jamie Foxx en tant que Doctor Octopus et Electro de leurs franchises cinématographiques respectives, ce qui a soulevé une série de théories sur le rôle du multivers dans le film (qui pourrait être confirmée après le événements à la fin de « Loki »).

Pendant des mois, la possibilité qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire retournent dans leurs incarnations de Peter Parker a été discutée et un éventuel croisement avec Tom Hardy, qui attend la première de « Venom: Let There Be Carnage », a même été théorisé. cela a été complètement démenti par Marvel Studios.

La présence de Cumberbatch dans « Spider-Man: No Way Home » est censée être un aperçu des répercussions que le film aura sur le thème MCU du multivers et préparera Doctor Strange aux événements de « In The Multiverse of Madness ». mettra en vedette le retour d’Elisabeth Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff. Le nouvel opus de Spider-Man a une date de sortie prévue pour le 17 décembre.