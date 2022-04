Le nouveau costume Batman de Michael Keaton pour The Flash & Batgirl révélé dans une fuite apparente

Une fuite apparente a peut-être révélé notre meilleur regard à ce jour sur le Batsuit mis à jour que Michael Keaton enfilera à son retour dans les deux Le flash et Fille chauve-souris. Bien que non confirmées, les images (publiées avec l’aimable autorisation de l’utilisateur de Twitter @Moth_Culture) ressemble beaucoup à ce que nous avons vu jusqu’à présent dans les images de plateau et le matériel promotionnel et fournirait certainement à Keaton le costume parfait pour son retour de Batman.

Ressemblant beaucoup aux Batsuits que l’acteur portait dans les deux films de Tim Burton Homme chauve-souris en 1989 et sa suite Le retour de Batman en 1992, le nouveau costume de super-héros de Michael Keaton conserve le même symbole de chauve-souris jaune tout en semblant être fait de matériaux plus modernes. Si cela s’avérait être ce que le vieux Bruce Wayne de Keaton arborait dans les deux Le flash et Fille chauve-sourisil fournirait sûrement le pont parfait entre son original Homme chauve-souris sorties et maintenant.

Michael Keaton reprendra le rôle de Bruce Wayne AKA Batman après trois décennies, l’acteur étant ravi de ramener sa version du personnage. L’acteur a depuis discuté de se glisser à nouveau dans la cape et le capuchon après toutes ces années, révélant qu’il était surpris de voir à quel point cela lui allait. « C’était incroyablement normal. C’était étrange. Comme je suis allé, ‘Oh, oh ouais, c’est vrai’ », a expliqué Keaton. « Mais aussi alors vous commencez à jouer les scènes, et c’était beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs sensoriels intéressants. »

Warner Bros. a de grands projets pour l’itération bien-aimée de Michael Keaton de Homme chauve-souris, l’acteur devant jouer le rôle dans deux projets DC à venir. Keaton apparaîtra comme Batman dans Le flash, qui, tout comme le MCU le fait actuellement, présentera au public le multivers DC. Utilisant l’arc de bande dessinée « Flashpoint » comme source d’inspiration majeure, Le flash trouve Barry Allen voyageant dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère et ouvrir toute une boîte de vers multiversaux alors qu’il émerge dans un univers alternatif. Plutôt que Ben Affleck, Michael Keaton est toujours Batman dans ce monde alternatif.

Après toutes ces années, Keaton a dû être convaincu de faire revenir un Batman, et heureusement Le flash le réalisateur Andy Muschietti a fait exactement cela.

« Quand il est revenu, tout d’abord, j’étais curieux à ce sujet. J’ai pensé: » Garçon, à quoi cela ressemblerait-il? Et puis, par coïncidence, il y a eu des murmures, et j’ai reçu un appel de Warner Bros. Ils voulaient me parler de quelque chose et il y avait des allusions à Batman », a déclaré Keaton à propos de la préparation du projet. Bien. Il n’y a aucune raison de le faire si ce n’est pas bon. Cela ne changera rien. Et j’ai juste sauté dedans et je me suis amusé. Et pourquoi ne le feriez-vous pas ? Vous savez, je veux dire, le réalisateur Andy Muschietti est fantastique, et il est vraiment créatif. Je ne sais pas. C’est amusant.

Michael Keaton incarnera également The Dark Knight dans Fille chauve-sourisqui devrait sortir sur HBO Max plus tard en 2022. Le flashquant à lui, devrait sortir en salles le 23 juin 2023.





Le Flash Teaser révèle le retour de Michael Keaton en tant que Batman

