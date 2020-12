Le nouveau concept de smartphone d’Oppos dispose de trois écrans pliables

Le tout dernier téléphone concept d’Oppos dispose de trois écrans pliables. Après que le fabricant a récemment présenté un smartphone avec un écran déployable, le fabricant chinois a maintenant présenté un autre appareil futuriste. Le téléphone mobile a été développé en collaboration avec le studio de design japonais nendo et s’appelle « slide-phone ».

La tendance est aux écrans de smartphone toujours plus grands. Oppo écrit cela dans sa propre salle de rédaction. Ceci est utile pour regarder des vidéos ou jouer, mais les grands smartphones ne sont plus aussi faciles à tenir. C’est pourquoi Oppo a développé le « slide-phone », un smartphone avec trois écrans pliables et plusieurs charnières.

Différents plis à des fins différentes

Les trois écrans pliables et les charnières placées à différents endroits permettent à l’utilisateur de plier le smartphone exactement à la taille dont il a besoin. Le téléphone slide n’a pas de caméra selfie – et il n’en a pas besoin non plus. Parce que la caméra principale peut être repliée vers l’avant en quelques étapes simples. L’appareil photo peut également être plié pour que le reste du smartphone puisse faire office de sorte de trépied. Le Galaxy Z Fold 2, par exemple, propose déjà une telle fonction.

Lorsque le smartphone est complètement déplié, il dispose d’un écran large mais plutôt étroit. S’il est plié exactement au milieu, le smartphone ne fait que la moitié de la taille de la paume d’une main. Un stylet fermé devrait également augmenter la productivité des utilisateurs et leur permettre d’effectuer des tâches complexes avec le smartphone.

Smartphone innovant, mais arrivera-t-il un jour sur le marché?

Avec le smartphone au concept pliable à plusieurs reprises, Oppo est toujours désireux d’expérimenter – mais la question de savoir si le téléphone à glissière innovant arrivera un jour sur le marché est une autre question. Actuellement, la technologie des écrans pliables en est encore à ses balbutiements et les écrans sont sujets aux dommages par rapport aux écrans ordinaires.

Cependant, si les fabricants parviennent à rendre les écrans plus robustes et que la technologie devient plus abordable, les smartphones pliables tels que le téléphone à glissière Oppos pourraient éventuellement remplacer les smartphones classiques dans les prochaines années.