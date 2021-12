Le nouveau clip de Spider-Man: No Way Home a Doctor Strange en train de lancer un sort runique

Le dernier et probablement dernier clip avant la sortie de Spider-Man: No Way Home relie Doctor Strange à WandaVision grâce à un casting de runes magiques.

Avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrivant dans les cinémas le mercredi, le jeudi ou le vendredi selon l’endroit où vous lisez ceci dans le monde, la campagne de marketing télévisé a pris un élan, libérant une flopée de nouvelles séquences, pour la plupart juste rééditées, sous la forme de plusieurs spots télévisés en soulignant certains points du film. Avec Green Goblin occupant le devant de la scène pour l’un, le statut de « Héros » de Peter Parker étant le titre d’un autre, et un troisième se concentrant sur « Endgame » de Spider-Man, il y a un plan particulier de Doctor Strange qui a une fois de plus démarré les connexions Marvel, alors que le Docteur est vu en train de lancer un sort en utilisant des runes très similaires à celles qui figuraient fortement dans WandaVisionla finale de.

Dans le clip, qui peut être vu dans son intégralité, il y a un aperçu de Strange flottant dans les airs tout en lançant le sort runique alors que le soleil semble se lever. Le moment arrive à peu près à mi-chemin du clip de 20 secondes et est intéressant pour plusieurs raisons, mais pas particulièrement pour éclaircir les questions que d’autres bandes-annonces ont déjà soulevées, et en fait, elles peuvent simplement brouiller un peu plus les eaux.

Dans les bandes-annonces précédentes, il y a eu deux plans spécifiques de Strange jetant ses sorts près de la Statue de la Liberté, où l’on pense que le point culminant du film aura lieu dans un grand face à face qui mettra en vedette – prétendument – ​​une foule d’araignées de retour. -Les méchants de Man et les précédentes stars de Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield, s’affrontent dans un équivalent Marvel d’un catch Smack Down. Dans l’une des premières bandes-annonces, Strange a été vu la nuit en train de crier: « Je ne peux pas les retenir plus longtemps » alors qu’il semblait empêcher quelque chose de traverser les déchirures du multivers. Cependant, dans une bande-annonce ultérieure, ce même moment a été montré avec un fond de jour plutôt que celui de nuit vu à l’origine. Cette dernière image semble se dérouler dans le même environnement de lumière du jour que la deuxième bande-annonce, mais bien sûr, tout cela pourrait simplement être un hareng rouge de Marvel.





Ce que le nouveau clip nous donne, c’est un lien direct entre Strange et Scarlet Witch, car dans le nouveau clip, les runes avec lesquelles le docteur lance sont exactement comme celles qui figuraient dans le face à face de Wanda avec Agatha dans le WandaVision finale, et donne un tout petit lien vers le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie, qui mettra en vedette les deux personnages fortement dans l’intrigue. Ce qu’il apporte également, c’est un autre lien possible avec le moment apparemment crucial de Loki quand He Who Remains a perdu de vue « ce qui vient ensuite », un moment qui a jusqu’à présent été lié par les fans au moment où Wanda est devenue Scarlet Witch, à la scène post-crédit de Venom : qu’il y ait un carnage quand le sort qui est lancé Spider-Man : Pas de chemin à la maison a lié le MCU à l’univers des personnages de Spider-Man de Sony et a amené Peter Parker de Tom Holland dans le radar de Venom, et bien sûr dans la bande-annonce qui montre le docteur Strange en train de lancer et de bâcler le sort lui-même.





L’arrivée de Spider-Man : Pas de chemin à la maison répondra à beaucoup de questions, mais de même en laissera beaucoup d’autres sans réponse alors que nous nous dirigeons vers l’avenir du Marvel Multiverse et de tout ce qu’il apportera au cours des prochaines années.





