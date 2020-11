Le nouveau clip de Gorillaz joue dans "GTA 5"

Le groupe britannique Gorillaz a choisi un cadre extraordinaire pour son nouveau clip: le clip de la chanson « The Valley of the Pagans » du nouvel album a été tourné dans « GTA 5 ». Là, les personnages de dessins animés des musiciens traversent Los Santos dans la voiture, et le collègue artiste Beck fait également une apparition.

Dans le clip, les quatre personnages virtuels parcourent les rues de « GTA 5 » avec une Declasse Vigero. Là où la croisière est la mauvaise expression, parce que le groupe a rassemblé beaucoup d’étoiles recherchées pendant la balade et poursuit la police. Malgré toute l’action, les membres du groupe restent détendus et groove au rythme décontracté de leur chanson. De temps en temps, le chanteur Beck rapporte son rôle par appel vidéo.

Pas la seule chanson de Gorillaz liée au jeu vidéo

« Le Vallay des païens », dont les paroles parlent de réalité simulée, n’est pas le seul titre lié au jeu sur le nouvel album « Song Machine, Season One: Strange Timez ». L’album de collaboration comprend également une chanson intitulée « Pac-Man » avec une apparition en tant qu’invité du rappeur américain Schoolboy Q.

Le clip de la chanson montre, entre autres, comment le membre du groupe 2-D « Pac-Man » joue sur une machine d’arcade. Les fantômes Inky, Blinky, Pinky et Clyde qui chassent normalement Pac-Man à travers le labyrinthe ont été remplacés par les visages des membres du groupe Murdoc, Russel et Noodle.

Whiz Khalifa sprinte à travers les Green Hills avec Sonic

En plus du Gorillaz, un autre artiste a utilisé un jeu vidéo comme décor pour un clip vidéo cette année: dans le clip de « Speed ​​Me Up », le rappeur Whiz Kalifa et ses invités de vedette parcourent les célèbres Green Hills avec la mascotte de Sega Sonic Jeux « Sonic ». La chanson est la chanson thème du film « Sonic the Hedgehog ».