Le nouveau clip amusant de Miranda Lambert est une affaire de famille : « Cela l’a rendu plus spécial »

Miranda Lambert a enrôlé son mari, ses beaux-frères et leurs abdos ondulants pour amplifier l’ambiance de la fête estivale dans son nouveau clip.

Le clip du remix dance de sa chanson « Tequila Does » comprend également son frère, Luke, qui a servi de caisse de résonance avec son mari pour faire savoir à la star de la musique country si elle avait bien organisé les scènes de fête.

« J’étais un peu nerveux parce que je n’avais jamais rien fait de tel, alors je l’ai envoyé à mon frère Luke, à son mari Marc et à tous leurs amis, parce que c’est leur ambiance – ils sont danseurs, ils vont dans des clubs… et je me suis dit : ‘Comment ça, dis-moi la vérité honnête parce que si tu détestes ça, ça disparaît pour toujours' », a déclaré la star de country à GLAAD dans une interview vidéo sur leur chaîne YouTube. « Il a dit ‘J’adore ça et tu devrais l’éteindre!’ Alors ça m’a donné confiance, ils m’ont totalement poussé à bout ! »

Elle a partagé une photo d’elle sur Instagram avec Luke sur le tournage de la vidéo ainsi qu’une foule d’autres moments de plaisir avec ses amis et ses amis LGBTQ. C’est le premier remix dance de l’une de ses chansons dans sa carrière.

« Tequila tourne des vidéos BTS 🎥Nous nous sommes beaucoup amusés et avons bu beaucoup de tequila! » Lambert, 37 ans, a écrit.

La vidéo comprend son mari torse nu, Brendan McLoughlin, et ses deux frères, KC et Patrick, qui traînent également à la fête en maillot de bain. McLoughlin partage un baiser sur la piste de danse avec Lambert alors que la fête se déroule autour d’eux.

« Ils m’ont littéralement demandé quoi porter et j’ai dit: » Pas beaucoup! Si vous l’avez, affichez-le! « », a déclaré Lambert à GLAAD. « J’étais inquiet pour mes beaux-frères – je pensais que Patrick et Casey viendraient faire ça? Mais c’était beaucoup de famille et cela rendait les choses plus amusantes et plus spéciales.

« C’était avec les frères de Brendan, mon frère et sa famille LGBTQ, et j’ai aussi l’impression qu’en tant qu’artiste country, je peux les soulever et me tenir sur cette plate-forme avec eux, et cela me rend si heureux ! Toutes sortes de sortes étaient dans cette vidéo ! Cela me rend vraiment fier et humble. »

Les frères McLoughlin, originaires de Staten Island, New York, ont apprécié leur temps à filmer la vidéo sur la ferme de 400 acres de Lambert dans le Tennessee. Il s’agit de la deuxième apparition de Brendan McLoughlin dans une vidéo de Lambert, car il est également apparu l’année dernière dans celle de sa chanson « Settling Down ».

« Quand votre cow-girl vous invite pour une autre vidéo, vous appelez vos frères pour une sauvegarde », a écrit McLoughlin sur Instagram.

Lambert voulait également que la vidéo soit également un message de soutien à son frère et à la communauté LGBTQ.

« Je pense que nous sommes dans un moment de changement et j’ai tellement à apprendre », a-t-elle déclaré. « Je suis toujours sensible, j’appelle toujours mon frère parce que je veux m’assurer de dire les bonnes choses… Je sais que je ne suis pas éduqué, mais je suis plein d’amour.

« Être dans une famille où je suis entouré de personnes LGBTQ, cela m’a fait apprendre et comprendre comment je peux faire partie du changement et être toujours la même personne que j’ai été en tant qu’artiste depuis 20 ans. Je ne vois pas pourquoi ces mondes ne peuvent pas s’emboîter. Je parle de choses qui me tiennent à cœur ! Si je peux faire partie de ce changement de quelque manière que ce soit… Je veux toujours le faire. «

Miranda Lambert et son frère Luke Lambert lors de la 46e cérémonie des Academy Of Country Music Awards le 3 avril 2011. Denise Truscello / WireImage

L’interprète de « Gunpowder & Lead » a également évoqué le moment où son frère est sorti avec sa famille.

« Pour une famille, vous vivez tous cela ensemble, vous soutenez de toutes les manières possibles », a-t-elle déclaré. « C’est un voyage. Nous avons parcouru un long chemin depuis qu’il a lutté et compris cela jusqu’à maintenant être dans cette vidéo avec moi. Cela a été un lien de fratrie vraiment cool pour nous et pour notre famille.

« Ce n’est pas une route facile tout le temps, donc tout ce processus d’être avec Luke et tous ses amis, ils viennent à mes spectacles et ils m’apprennent beaucoup. Plus important encore, c’est d’être avec des gens formidables et de les aimer, peu importe la forme, la taille, la couleur ou quoi que ce soit! »