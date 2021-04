Le nouveau clavier sans fil Samsung vous permet de connecter trois appareils en même temps: mobile, tablette et ordinateur

Le nouveau Smart Keyboard Trio 500 est le dernier clavier sans fil de Samsung et est livré avec une fonction pratique: il permet connecter un téléphone mobile, une tablette et un ordinateur en même temps, pouvoir passer de l’un à l’autre au moyen d’une clé dédiée.

Avec Samsung DeX, le fabricant sud-coréen propose un système pour profiter de l’interface de bureau sur vos appareils mobiles ou tablettes. Maintenant, pour pousser l’expérience un peu plus loin et, dans ce cas, faciliter la saisie, ils nous apportent leur nouveau et original clavier Bluetooth.

Avec des raccourcis pour passer facilement d’un appareil à un autre

La conception du Smart Keyboard Trio 500 est similaire à celle des autres claviers sans fil. La nouveauté est que pour faciliter le multitâche, le clavier Samsung permet passer d’un appareil à un autre en un clic.

Le clavier peut être facilement configuré pour connecter la tablette, le mobile ou le PC. Cliquez simplement sur «connecter» et entrez le code à six chiffres. C’est une méthode courante, mais ce clavier a trois touches dédiées pour chacun des appareils.





Le clavier fonctionne avec les appareils Galaxy et avec le Mode Samsung DeX, ayant également une clé pour cela.

Nous avons également trois clés dédiées qui peuvent être utilisées comme raccourcis pour certaines applications. Cependant, pour utiliser cette fonction, vous aurez besoin d’un appareil mis à jour en mars vers One UI 3.1.

Pour le moment, aucun prix officiel n’est connu, bien que la société explique qu’il peut être acheté en mai et en noir ou blanc.

