Le nouveau Captain America sera officiellement déterminé dans The Falcon and the Winter Soldier

Le faucon et le soldat de l’hiver déterminera qui se retrouvera avec le bouclier emblématique de Captain America. Anthony Mackie a révélé la nouvelle dans une récente interview. La dernière fois que nous avons vu Sam Wilson de Mackie, alias le Falcon, Steve Rogers lui a remis son bouclier. Ce fut un moment énorme dans l’univers cinématographique Marvel, mais on ne sait toujours pas si Wilson prendra le surnom de Captain America, bien que la prochaine série Disney + révélera des informations cruciales sur ce sujet.

Anthony Mackie fait la presse pour son dernier film Netflix En dehors du fil, mais les questions finissent généralement par revenir Le faucon et le soldat de l’hiver, ainsi que le reste de l’univers cinématographique Marvel. Cette interview particulière est entrée dans le MCU et Mackie a mis en lumière ce à quoi les fans peuvent s’attendre lorsque la série Disney + fait ses débuts. D’après ce que Mackie dit, les fans de MCU voudront certainement le vérifier. Il explique.

« Vous voyez, à la fin de Avengers: Fin de partie, Sam n’a pas accepté le bouclier. Si vous vous en souvenez, il a dit à Steve [Rogers], « Cela ne vous semble pas normal parce que le bouclier est à vous. » Donc, la série est un long moyen de déterminer qui sera Captain America. Où va finir le bouclier? Et, qui va être Captain America, et est-ce que ce surnom va revenir. Quelqu’un va-t-il à nouveau retenir ce surnom? «

Nous avons déjà vu des images de l’agent américain, alias John Walker de Le faucon et le soldat de l’hiver, qui a de nombreux fans de bandes dessinées qui pensent que le gouvernement des États-Unis voudra que Walker prenne le surnom de Captain America au lieu de Sam Wilson. Dans les bandes dessinées, Walker est devenu le gouvernement sanctionné Captain America après que Steve Rogers soit devenu déçu par la politique et soit devenu Nomade. Quant à savoir si l’histoire se déroulera dans cette direction ou non, cela n’est pas clair.

Quand il s’agissait d’accepter de faire Le faucon et le soldat de l’hiver, c’était quelque chose qu’Anthony Mackie était un peu réticent à faire. « C’est une très bonne émission, j’étais inquiète quand j’ai entendu dire qu’elle était en streaming », a commencé Mackie. « Que la qualité serait perdue. Que cela se transformerait en cette idée de ce que pourraient être ces films, et qu’ils ne pourraient pas faire les séquences d’action, et nous donner le look auquel nous sommes habitués en ce qui concerne ces films Marvel. » De nombreux fans de MCU craignaient que les émissions Disney + soient de moindre qualité par rapport aux homologues sur grand écran, mais WandaVision a prouvé que ce n’était pas du tout le cas.

Anthony Mackie a poursuivi en disant que Le faucon et le soldat de l’hiver s’intégrera parfaitement avec le MCU. «Les séquences d’action sont époustouflantes», déclare Mackie. « L’histoire est géniale, on apprend vraiment à connaître les personnages et on tombe amoureux des personnages. Comme vous pouvez le voir avec WandaVision. Cela vous amène simplement plus loin dans l’univers. Donc, ça ne va pas décevoir. Je suis ravi que les gens la voient. « La nouvelle série sortira en mars, nous n’avons donc pas à attendre trop longtemps pour voir ce qui passionne Mackie. Vous pouvez regarder l’interview d’Anthony Mackie ci-dessus, grâce à The Rich Eisen Show chaîne YouTube.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Captain America