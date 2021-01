Le nouveau Captain America n’a pas été décidé dans la série The Falcon and the Winter Soldier Disney +

Le nouveau Captain America n’a pas encore été déterminé dans l’univers cinématographique Marvel. Ceci, selon l’acteur Anthony Mackie, qui joue Sam Wilson, alias Falcon, dans le MCU. Mackie reprendra le rôle dans la prochaine série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver. Alors que de nombreux fans ont supposé que Sam prendrait le relais de Steve Rogers en tant que nouveau Captain America, ce n’est pas le cas. Au moins pas encore.

Anthony Mackie fait actuellement la promotion de son dernier film En dehors du fil, qui arrive sur Netflix ce vendredi. Lors d’une récente interview sur Le spectacle Jess Cagle, Mackie a abordé le statut de son personnage en tant que Captain America, expliquant que prendre le bouclier, quiconque finit par le faire, sera un élément central de Le faucon et le soldat de l’hiver. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Non, nous ne le savons pas encore. La série, l’idée de la série est fondamentalement, vous savez, à la fin de Avengers: Fin de partie, Cap a décidé qu’il partait à la retraite et il m’a demandé si je prendrais la bouclier, mais à aucun moment, n’ai-je accepté ou dit que je serais Captain America. Ainsi, la série indique qui va prendre le bouclier et qui sera Captain America si Steve ne vient pas retour. »

Avengers: Fin de partie conclut avec Steve Rogers de Chris Evans remontant le temps pour remettre les Infinity Stones d’où elles venaient. On apprend que Steve a décidé de rester dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter. En tant que vieil homme, il retourne visiter Sam et Bucky. Steve offre à Sam son fidèle bouclier. Beaucoup ont pris cela pour signifier que Falcon allait devenir le nouveau Capitaine Amérique, d’autant plus que c’est quelque chose qui s’est passé dans les pages de Marvel Comics. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas, mais nous n’y sommes pas encore tout à fait.

Le faucon et le soldat de l’hiver reprend après les événements de Avengers: Fin de partie et se concentre sur Sam Wilson et Bucky Barnes / Winter Soldier, une fois de plus joué par Sebastian Stan. Ils font équipe pour ce que Marvel décrit comme «une aventure mondiale qui teste leurs capacités et leur patience». Au-delà de cela, ils ont été assez peu clairs sur l’histoire en cours. Mais, comme le raconte Anthony Mackie, assumer le rôle de Captain America sera une grande partie de la série.

La série est dirigée par Kari Skogland, avec Malcolm Spellman comme scénariste en chef. Certains visages familiers reviendront, Daniel Bruhl reprenant son rôle de Zemo, que nous avons vu pour la dernière fois dans Guerre civile, ainsi que Emily VanCamp, qui revient sous le nom de Sharon Carter. Wyatt Russell rejoindra le MCU en tant que John Walker, AKA US Agent. Le faucon et le soldat de l’hiver fait ses débuts en mars sur Disney +. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet de la chaîne YouTube SiriusXM.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Captain America