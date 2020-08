Le nouveau calendrier et ce que les annonceurs doivent savoir

Les nouvelles exigences relatives au badge de partenaire de Google Ads, qui obligent les annonceurs à utiliser les recommandations de Google, n’entreront en vigueur qu’en 2021.

Badges de partenaire Google

En février, Google Ads a annoncé qu’il déploierait de nouvelles exigences relatives au badge de partenaire Google, provoquant un contrecoup majeur parmi les annonceurs. Les nouvelles exigences doublent le montant des dépenses publicitaires nécessaires pour obtenir un badge et obligent également les annonceurs à mettre en œuvre les recommandations Google Ad basées sur les systèmes d’apprentissage automatique de la plate-forme.

Initialement, Google avait prévu de lancer les nouvelles exigences en juin, mais, à la lumière de l’épidémie de COVID-19, la société a repoussé la date de publication à 2021.

Que sont les badges de partenaire Google et comment évoluent-ils?

Les badges de partenaire Google confirment que les annonceurs ont réussi les examens de certification produit et sont à jour sur les connaissances des produits Google Ads. Les exigences actuelles impliquent que les annonceurs respectent les normes de performance basées sur les revenus publicitaires globaux et la croissance; une exigence de dépenses publicitaires de 90 jours de 10 000 USD pour les comptes gérés; et, au moins, un utilisateur (une personne disposant de privilèges d’administrateur ou d’un accès standard au compte) soit certifié dans Google Ads.

Les nouvelles règles exigeront que Google Partners respecte une dépense publicitaire de 90 jours de 20 000 USD. avoir, au moins, 50% des utilisateurs certifiés; et maintenir un score d’optimisation de 70% – un système de notation qui oblige les annonceurs à adopter les recommandations de Google basées sur les processus d’apprentissage automatique de la plate-forme.

Critères Ancienne exigence Nouvelle exigence Performance Générer des revenus publicitaires et une croissance globaux solides, et maintenir et développer la clientèle. Maintenir un score de qualité de 70% ou plus. Le score est basé sur l’acceptation des recommandations d’apprentissage automatique. Dépenser Maintenez des dépenses publicitaires d’au moins 90 jours 10 000 € Maintenez des dépenses publicitaires d’au moins 90 jours 20 000 € Certification Les entreprises doivent avoir au moins 1 utilisateur certifié dans Google Ads Les entreprises doivent avoir au moins 50% de leurs utilisateurs certifié dans Google Ads

La réponse de l’industrie aux changements à venir

Lorsque Google a fait cette annonce pour la première fois, les annonceurs ont rapidement critiqué la nature intéressée des nouvelles exigences. À l’époque, Duane Brown, fondateur de l’agence de publicité PPC Take Some Risk, tweeté dans un #ppcchat fil:

En quoi les spécialisations sont-elles différentes des certifications? Cela semble être une manière douteuse d’amener tout le monde à passer des certifications. Est-ce vraiment ce que veut Google? Comment cela montre-t-il qui est le meilleur des meilleurs?

Gil Gildner, un autre annonceur PPC, a répondu au tweet de Brown:

Je trouve le seuil de 20 000 € plutôt risible. Le gros problème que je vois, ce sont les suggestions automatisées. S’il s’agit de créer des campagnes de merde et de perdre le partenaire Google… je vais simplement perdre le badge!

Pauline Jakober, la fondatrice et PDG de la société PPC Group Twenty Seven, a écrit sur le blog de son entreprise: «[The new requirements] exigent essentiellement que les partenaires placent les objectifs de Google au-dessus des objectifs de leurs propres clients. “

Greg Finn, partenaire de l’agence de marketing digital Cypress North, a également souligné problèmes majeurs avec les nouvelles exigences de Google, insistant sur le fait que l’entreprise faisait passer ses propres recommandations avant les meilleurs intérêts des annonceurs.

Vous devriez avoir honte de vous. Obliger les annonceurs à adhérer @googleAds recommandations au lieu des besoins des clients. Méprisable. cc @WittedNote

Y a-t-il une autre option?

Cypress North a créé le badge Client Partners comme alternative au badge Google Partner

Google a reconnu les préoccupations des annonceurs quant à ses exigences à venir, mais n’a pas modifié sa position d’origine – au lieu de cela, ne reportant les exigences qu’à 2021.

Alors que les annonceurs n’ont actuellement pas d’autre choix que d’accepter les nouvelles exigences lorsqu’elles prennent effet s’ils souhaitent conserver leur statut de partenaire Google, Finn a créé une initiative pour lutter contre ce qu’il définit comme des actions “inacceptables et moralement répréhensibles” de Google. Peu de temps après l’annonce de Google, Finn a lancé un badge «Client Partners Certified». Indépendamment du programme Google Partner Badge, l’objectif du badge Finn est de montrer aux annonceurs: “Ils ne feront pas passer les bénéfices d’Ad Platform sur les performances des clients.”

