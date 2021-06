Le nouveau câble sous-marin de Google reliera les États-Unis à l’Argentine et pourra fonctionner avec une seule source d’alimentation

Le monde des câbles sous-marins est fascinant. Depuis 1866, plus d’un milliard de mètres de câbles sous-marins ont été installés, qui, fondamentalement, sont les principaux responsables de notre accès à Internet à la maison. Mais s’ils étaient peu nombreux, Google va ajouter quelques (beaucoup) mètres supplémentaires avec Firmina.

Qu’est-ce que Firmine ? Un câble sous-marin ouvert qui s’étendra de la côte est des États-Unis à Las Toninas, en Argentine, et qu’il aura des points d’atterrissage à Praia Grande (Brésil) et à Punta del Este (Uruguay). Ce sera un câble énorme, sans aucun doute, et c’est précisément pour cette raison qu’il est frappant qu’il soit capable de fonctionner avec une seule alimentation à une extrémité (au cas où cela serait nécessaire).

Un énorme câble pour améliorer l’accès aux services Google

Dans les câbles sous-marins, il y a des mètres et des mètres de câbles à fibres optiques à travers lesquels les données voyagent sous forme d’impulsions lumineuses. Ce signal lumineux, expliquent-ils de Google, s’amplifie tous les 100 kilomètres avec un courant électrique à haute tension qui est appliqué précisément dans les stations d’atterrissage de chaque pays (dans ce cas, le Brésil et l’Uruguay).

Ainsi, les câbles plus courts ont l’avantage de pouvoir être mieux alimentés à partir d’une seule extrémité, tandis que les câbles plus longs avec plus de paires de câbles à fibres optiques compliquent la tâche. Le câble Google comportera 12 paires de câbles et, si nécessaire, il pourra fonctionner avec une seule alimentation de l’une de ses extrémités. D’après Google :

« Firmina sera le câble le plus long au monde capable de fonctionner pleinement sur une seule source d’alimentation à une extrémité du câble si ses autres sources d’alimentation sont temporairement indisponibles. »

Ceci est possible grâce au fait que le câble est fourni avec Tension 20% plus élevée que les systèmes précédentsindique la société dans un communiqué. L’objectif du câble est de transporter le trafic « rapidement et en toute sécurité entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud » et d’offrir aux utilisateurs « un accès rapide et à faible latence aux produits Google », voir Gmail, YouTube et d’autres services Google Cloud.

Ce n’est pas le seul câble sous-marin de Google, loin de là. L’un des plus récents est Dunant, un câble longue distance avec 12 paires de fibres optiques et la capacité de transporter jusqu’à 250 Tbps reliant les États-Unis à l’Europe. Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir l’infrastructure de Google et son réseau câblé actuel.

