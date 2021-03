Le nouveau bureau d’Amsterdam de Guerrilla vous laissera vert d’envie

Vous vous souvenez des bureaux? C’étaient des espaces communs qui vous permettaient de collaborer avec des collègues à l’époque pré-pandémique, mais ce sont pour la plupart des étages ouverts abandonnés ces jours-ci. Guerrilla Games, ayant acheté l’un des espaces de travail les plus célèbres d’Amsterdam, espère certainement pouvoir occuper bientôt son studio spangieux, car il a l’air incroyable.

«Amsterdam est le port d’attache de la guérilla depuis plus de 20 ans, et la culture et l’histoire de la ville continuent de nous inspirer quotidiennement», a écrit l’équipe sur son blog officiel. «Comme nous sommes maintenant bien plus de 350 guérilleros, nous avons dépassé notre ancien studio de maison de canal, et il était temps de trouver un nouvel espace pour accueillir tout le monde et faciliter nos hautes ambitions.»

Il a poursuivi: «Nos racines étant à Amsterdam, il était naturel que nous trouvions notre nouvelle maison ici: un bâtiment historique au cœur de la ville, à proximité de la célèbre place du Dam; maintenant entièrement rénové avec toutes les exigences de studio de jeu de haute technologie. Sur plusieurs étages, ce bâtiment offre tout ce dont notre studio de jeux a besoin, des cabines audio ultramodernes à un espace dédié au mocap. »

Sans surprise, il a l’air magnifique, avec une cafétéria surplombant la ville – et même un Stalker grandeur nature d’Horizon Zero Dawn. Maintenant, quand est-ce Pousser les tours carrées une cure de jouvence similaire?