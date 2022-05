Le nouveau brevet d’Apple révèle une nouvelle technologie d’appareil photo radicale pour les futurs iPhones

31 mai 2022 16:13:26 IST

Il semblerait qu’Apple mette tout en œuvre avec les performances de ses caméras pour son futur smartphone. Auparavant, nous avions signalé que l’iPhone 14 Pro obtiendra un tout nouveau capteur 48MP pour sa caméra principale, ainsi que quelques autres caméras. Nous avions également signalé que la caméra frontale serait un autofocus.

Maintenant, il semble qu’Apple envisage de passer à la vitesse supérieure, en offrant aux utilisateurs un système de zoom amélioré, grâce à une toute nouvelle technologie d’objectif qu’Apple a récemment brevetée. Notez que la nouvelle gamme d’iPhone 14 ne bénéficiera pas de cette nouvelle technologie.

Le brevet, qui a été repéré pour la première fois par PatentlyApple, présente un nouveau téléobjectif plié, avec une nouvelle conception à prisme unique. Les lentilles pliées utilisent généralement des systèmes complexes de prismes et/ou de miroirs pour rediriger la lumière latéralement dans le boîtier d’un smartphone. Cependant, lorsque la lumière traverse un élément optique, elle se réfracte ou se diffracte, selon le type d’éléments optiques impliqués. Cela signifie que plus il y a d’éléments traversés par la lumière, plus la qualité de l’image finale se détériore.

En termes très rudimentaires, le système de prisme d’Apple peut déployer un certain nombre de configurations différentes de surfaces réfléchissantes, de surfaces antireflets et de masques d’ouverture afin de produire le résultat souhaité sans avoir besoin d’autant de composants optiques. Bien sûr, vous perdez de la lumière et aurez donc besoin d’ISO plus élevés ou d’ouvertures plus larges, mais la lumière qui sera reçue par le capteur sera en grande partie non réfractée ou diffractée.

Un téléobjectif pouvant être utilisé dans un smartphone sans ajouter trop d’épaisseur au corps du smartphone est notoirement difficile à fabriquer et encore plus difficile à calibrer. En plus de cela, l’image que nous obtenons de ces objectifs est à peine capable de tenir une bougie par rapport aux images prises par l’appareil photo principal ordinaire.

Si Apple parvient effectivement à faire fonctionner son nouveau système, les iPhones du futur auront les meilleurs systèmes d’appareil photo globaux, qui, en plus de prendre de superbes images uniquement à partir de l’appareil photo principal, pourront également prendre des images vraiment époustouflantes avec le téléobjectif. Cela aidera également Apple à proposer un tout nouveau système de zoom numérique indispensable pour les caméras.

