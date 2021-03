Le nouveau billet de 50 € du Royaume-Uni n’est pas seulement «en plastique» – il sera plus difficile à contrefaire et est un hommage à Alan Turing

Plusieurs sont les pays en transition vers billets en polymère plastique, et en fait au Royaume-Uni, ils ont commencé à être utilisés en 2016 sur ce billet de 5 livres qui avait une «fonction secrète» en tant que lecteur de vinyle.

À présent Les billets de 50 livres arrivent, et ils le font avec de nouvelles mesures anti-contrefaçon et avec un protagoniste très spécial: le scientifique Alan Turing, considéré comme le père de l’informatique moderne.

Un hommage bien mérité à un scientifique qui a changé le monde

Le mathématicien qui « a gagné une guerre » était le principalement responsable du déchiffrement d’Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cet exploit ne l’a pas libéré des terribles préjugés qui existaient à l’époque contre l’homosexualité: il a été condamné pour ce qui était alors un crime et a dû subir une castration chimique pour éviter la prison. Deux ans plus tard, il se suiciderait avec du cyanure.

Cette tragédie a mis plus de 60 ans à se réparer. Turing a reçu la grâce royale de la reine Elizabeth II en 2013 – sa légende était déjà évidente depuis longtemps – et maintenant ce pays lui a rendu un hommage clair en utilisant son image pour le nouveau billet de banque en polymère de 50 livres qui sortira en juin. 23 2023, le jour de la naissance de Turing. La date de votre naissance (23 juin 1912), soit dit en passant, sera inclus dans chaque billet sous forme de nombres binaires.

Billets en polymère ils sont plus durables que ceux en papier et ils restent en meilleur état lors de l’utilisation, en plus d’intégrer une fonction tactile afin que les personnes aveugles puissent les différencier plus facilement.

Ce billet complètera la transition totale vers le polymère qui a été faite avec les billets de 5 € (Churchill), 10 € (Austen) et 20 € (Turner). Les billets de papier de 50 livres continueront d’être utilisés comme d’habitude, et le gouvernement britannique notifiera son retrait six mois à l’avance lorsqu’il sera décidé d’effectuer la transition complète vers les nouveaux billets.

Ils sont, presque involontairement, plus difficiles à simuler que jamais

Bien que les billets en polymère ils sont plus difficiles à simulerIl y a certainement eu des tentatives de le faire, par exemple en Australie, qui utilise ce type de billets depuis plus longtemps.

Chacun des nouveaux billets Il a également d’autres mesures de sécurité avec une « empreinte digitale » unique cela le valide comme légitime. Un groupe de chercheurs de l’Université de Warwick a découvert que cette empreinte digitale est en fait involontaire car il s’agit d’un petit défaut introduit lors du processus de fabrication de ces billets en polymère.

Au fur et à mesure de la fabrication de chaque billet de banque, l’application d’une couche critique du processus appelé récupération d’opacité fait apparaître de petites impuretés dans l’encre, qui est dispersée de manière aléatoire. produire des motifs translucides qui peut être révélé lorsqu’il est exposé à une source de lumière vive.

Bien que ces imperfections ne semblent pas avoir beaucoup de pertinence en conjonction avec le reste des éléments qui composent le billet de banque, elles finissent par créer une sorte d’empreinte digitale unique et qui vous permet de différencier un billet légitime d’un billet contrefait.

Le problème est que pour les identifier vous devez créer quelque chose comme une base de données avec toutes ces empreintes digitales liées au numéro de série de chaque billet de banque, ce qui permettrait de localiser les contrefaçons.

Les scientifiques qui ont découvert cette curieuse caractéristique pensent que ce processus ne serait pas aussi complexe qu’il y paraît, et que toutes les «empreintes» pourraient être stockées sous forme de vecteurs de 256 octets chacun et occuperait seulement 1 téraoctet de stockage.

Plus d’informations | banque d’Angleterre