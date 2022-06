Le nouveau bébé d’Anderson Cooper donne un magnifique œil de côté sur une nouvelle photo

C’est peut-être l’anniversaire d’Anderson Cooper, mais ses fils ont volé la vedette.

L’ancre de CNN a eu 55 ans vendredi et a célébré cette journée spéciale en publiant d’adorables photos avec ses garçons, Wyatt et Sebastian, sur Instagram. La première photo montre Cooper avec son fils de 2 ans souriant et levant le pouce.

La deuxième photo est tout aussi mignonne et montre son bébé de 3 mois faisant un magnifique œil de côté, tandis que le père adoré sourit derrière lui.

« Merci pour tous les beaux voeux d’anniversaire. Je me sens tellement heureux et chanceux d’avoir ces deux petits garçons adorables et drôles dans ma vie », a déclaré le journaliste en légende de son message.

Anderson Cooper fête ses 55 ans avec son fils nouveau-né, Sebastian. Instagram/Anderson Cooper

Cooper est devenu père de deux enfants en février. Il a annoncé en direct que lui et son partenaire parental, Benjamin Maisani, avaient accueilli Sebastian via une mère porteuse.

« Il est en bonne santé et heureux et même ses hoquets occasionnels sont pour moi adorables », a déclaré Cooper aux téléspectateurs à l’époque. « Il dort et mange principalement, et il fait certainement caca, mais il semble déjà être un petit gars sage et réfléchi. »

Sebastian et Wyatt, qui sont nés en avril 2019, ont reçu le nom de famille Maisani-Cooper.

Pour le deuxième anniversaire de son premier-né, Cooper a partagé une rare photo de famille d’eux quatre sur Instagram.

Le petit Wyatt a eu un sacré mois d’anniversaire. En avril, il a également fait la une des journaux lorsque lui et le fils d’Andy Cohen, Benjamin, ont repris le « Watch What Happens Live! » studio. Les tout-petits étaient assis dans les sièges de leur célèbre père, ressemblant exactement à des mini-moi de leurs pères.

