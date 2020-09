Le nouveau Arcade Stick de 8Bitdo est un coup de nostalgie à jouer sur PC et Switch comme dans l’arcade d’antan

8Bitdo est une société spécialisée dans la conception de périphériques au look rétro. Dans son catalogue, il contient des contrôleurs Xbox qui ressemblent à un contrôleur Nintendo SNES, des contrôleurs sans fil pour Switch qui ressemblent à un contrôleur NES et même des souris rétro inspirées des contrôleurs Nintendo, mais sa dernière version n’a rien à voir avec eux. Nous parlons de Bâton d’arcade, un contrôleur pour PC et Switch inspiré des anciennes machines d’arcade.

C’est une commande avec huit boutons principaux, deux boutons pour les macros (P1 et P2), un joystick pour contrôler les mouvements et un interrupteur qui vous permet de basculer entre les modes PC et Nintendo Switch. Mais le plus intéressant est que l’appareil est entièrement modifiable, puisqu’il a été conçu avec une plaque “universelle” compatible avec différents sticks d’arcade, comme le Sanwa JLF ou le Sanwa JLW Seimitsu, entre autres.

La nostalgie des jeux d’arcade, maintenant sur PC et Switch

Le 8Bitdo Arcade Stick n’est pas exactement petit ou léger, mesurant 303 x 203 x 111,5 millimètres et ne pèse pas plus de 2,1 kilos. En haut, nous trouvons tous les boutons, qui rempliront une fonction ou une autre selon le mode sélectionné. Et c’est qu’avec l’interrupteur en haut à gauche nous pouvons changer le disposition des clés être de Nintendo Switch ou PC (X-Input).

Au-delà de cela, l’appareil dispose d’un logiciel qui permettra de remapper les boutons pour les adapter à nos goûts. De plus, nous pouvons créer différents profils pour Switch ou PC et basculer entre eux à tout moment. Il prend également en charge la création de macros à l’aide des boutons “Player 1” et “Player 2”, ce qui est intéressant pour créer des combos à succès dans certains jeux, par exemple.

Concernant la connectivité, il est compatible avec Bluetooth, 2,4 GHz et câble (USB type C). Lors de son utilisation sans fil, nous utiliserons la batterie, qui est de 1000 mAh et avec laquelle 8Bitdo promet 40 heures de jeu en utilisant la connexion 2,4 GHz et 30 heures en utilisant Bluetooth. Le temps de recharge est d’environ quatre heures.

Enfin, il convient de mentionner la compatibilité. Le 8Bitdo Arcade Stick fonctionne avec n’importe quelle Nintendo Switch avec la version 1.0.0 ou supérieure du micrologiciel, n’importe quelle Nintendo Switch Lite avec la version 9.0.0 ou supérieure et tout ordinateur avec Windows 7 ou supérieur, ainsi qu’avec Steam. Ceux qui sont intéressés devront attendre le 20 octobre, date à laquelle il sera officiellement lancé au prix de 89,99 €, bien qu’un pré-achat puisse déjà être effectué via Amazon.