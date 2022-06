Le Nothing Phone (1) est visible en vidéo un mois avant sa présentation

Partager

Le journaliste suisse Rafael Zeier a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle on peut voir le design du dos du Nothing Phone (1).

Sans aucun doute, l’un des téléphones portables les plus attendus de l’année est le Nothing Phone (1), le premier smartphone de la société récemment créée par Carl Peico-fondateur de OnePlus.

Ces derniers jours, nous n’avons cessé de recevoir des informations sur le premier terminal de Nothing, qui a révélé à la fois sa date de présentation, qui sera la prochaine 12 juillet, comme sa conception à travers quelques images filtrées. Bien maintenant une nouvelle fuite nous permet de le voir en vidéo lorsqu’il reste moins d’un mois avant son lancement.

Vous pouvez maintenant voir le Nothing Phone en action (1)

Le journaliste suisse Rafael Zeier a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo enregistrée à Art Basel 2022, une foire d’art moderne qui s’est récemment tenue à Bâle, dans laquelle vous pouvez voir la vidéo, pour la première fois, du Nothing Phone (1)le premier appareil mobile du fabricant Nothing.

Dans la vidéo susmentionnée, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez voir le dos transparent du Nothing Phone (1) en blanc et les bandes LED de la même couleur que cet appareil a à la fois autour des deux caméras arrière et en haut et en bas.

Pour le moment, nous ne pouvons toujours pas voir l’avant du terminal, où, vraisemblablement, le principal protagoniste sera un panneau OLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 hertz.

En ce qui concerne le reste des spécifications techniques de ce terminal et selon les récentes fuites, il faut souligner qu’il disposera d’un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, un chipset haut de gamme compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui arrivera accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Dans la section photographique, le premier smartphone de Nothing sera équipé d’un double module de caméra arrière où le protagoniste principal sera un capteur principal de 50 mégapixels. Cette caméra principale sera bien épaulée par un capteur Ultra grand angle de 8 mégapixels et par un flash LED. En ce qui concerne sa caméra selfie, le Nothing Phone (1) aura un capteur de 32 mégapixels.

Vous pouvez maintenant télécharger le lanceur qui transportera le premier mobile Nothing sur votre Android

De plus, le Nothing Phone (1) disposera également d’une grande autonomie grâce à une batterie de 4 700 mAh avec charge rapide et charge sans fil et il arrivera sur le marché avec Android 12 fonctionnant sous la couche de personnalisation de la récente société chinoise, Rien du système d’exploitation.

