Le Nothing Ear (2) a été divulgué : nouveau design, égaliseur avancé, ANC amélioré et plus encore

Rien ne fonctionne déjà sur la deuxième génération de ses écouteurs phares totalement sans fil, et aujourd’hui nous pouvons les voir pour la première fois.

Le design du nouveau Nothing Ear (2), selon la fuite la plus récente

rejoindre la conversation

Peu de temps après avoir confirmé l’arrivée du Nothing Phone (2) pour cette année, la société londonienne dirigée par Carl Pei a été victime d’un filtrationqui arrive pour nous montrer plus de détails sur l’un des nouveaux produits de Nothing : la deuxième génération de leurs écouteurs de la série Ear.

Les Rien Oreille (2) devrait arriver à un moment donné en cette année 2023 pour devenir le modèle de référence du catalogue de l’entreprise. Aujourd’hui, grâce au célèbre « leaker » Steve Hemmerstoffer, nous pouvons voir les photos qui révèlent sa conception, et nous savons plus de détails sur sa section technique.

Boîtier renouvelé, petits changements cosmétiques et améliorations sonores

La source susmentionnée affirme avoir eu accès à images promotionnelles officielles du prochain produit de Nothing, dont le lancement est prévu au premier semestre de cette année. Grâce au matériel qui a fui, nous voyons comment il y aura de petits changements cosmétiques sur le casque, y compris une nouvelle position pour le microphone externe en charge de la suppression du bruitet d’autres modifications effectuées sur le « bâton » du casque lui-même.

En ce sens, la esthétique transparente dans quelle mesure il définit les produits de l’entreprise et comprend le nom du nouveau modèle avec la police de caractères « pixel dot » que la marque utilise depuis sa création.

Les étui de charge il présente des différences plus sensibles par rapport à la génération précédente, puisque la texture rugueuse de l’intérieur disparaît pour laisser place à une finition parfaitement lisse. Pour le reste, il sert à nouveau plastique transparent avec charnières en métal, et points gris et rouges Ils servent à identifier la position correcte de chaque écouteur.

En plus des changements en termes d’esthétique, la filtration envisage certains des nouvelles fonctions avec laquelle arrivera cette deuxième génération de Nothing Ear. On parle d’un moyen de suppression active du bruit personnalisablequi vous permettra de choisir entre différents niveaux d’annulation pour chaque situation, en plus du « mode transparence ».

Il comprendra également un égaliseur le plus avancé qui donnera la possibilité de créer des profils sonores personnalisés, et il y aura une fonction avec laquelle retrouver le casque en cas de perte ou de vol.

Pour le moment, Nothing n’a pas commenté le lancement de la prochaine génération d’écouteurs de la série Ear. Cependant, il est bientôt rempli un an et demi depuis le lancement de l’édition originale, nous n’aurons donc probablement pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus sur ce nouvel opus.

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?