Le NORAD suit le Père Noël lors d’un voyage cosmique vers la Station spatiale internationale

Les astronautes de la Station spatiale internationale reçoivent une visite spéciale d’un étrange vaisseau spatial propulsé par des rennes et transportant un vieil elfe joyeux. Oui, le Père Noël a atteint la dernière frontière.

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et Analytical Graphics, Inc. (AGI) ont dévoilé une nouvelle vidéo du survol du Père Noël de la Station spatiale internationale, qui arrive juste à temps pour Noël pendant le 20e anniversaire de la station en équipage. Vous pouvez suivre le voyage du Père Noël à travers le monde sur le site Web spécial du NORAD ici.

« Grâce à la magie du traîneau du Père Noël, il fait une étape spéciale lors de son voyage cette année, à la Station spatiale internationale (ISS) », indique la vidéo. « Les satellites du NORAD ont repéré le Père Noël sur un véritable chemin vers l’ISS et les astronautes qui vivent et travaillent à bord. »

Le Père Noël a fait une visite spéciale à la Station spatiale internationale pour livrer des cadeaux pour Noël 2020. (Crédit d’image: AGI)

Le NORAD suit régulièrement le voyage du Père Noël à travers le monde chaque Noël, mais cette année est un peu différente. Mercredi 23 décembre, la Federal Aviation Administration a donné au Père Noël et à son traîneau à rennes une licence spatiale commerciale officielle pour les lancements et les atterrissages, ainsi qu’un vol en équipage vers la station. Cela a dégagé le ciel pour le voyage du Père Noël à la station spatiale, où sept astronautes et cosmonautes travaillent dans le cadre de la mission Expedition 64.

Le Père Noël piloterait apparemment le StarSleigh-1 propulsé par un Rudolph Rocket, selon la FAA. Rudolph est clairement visible dans la vidéo NORAD / AGI, éclairant les profondeurs de l’espace avec son nez rouge brillant.

La nouvelle vidéo a quelques particularités. Un seul vaisseau spatial SpaceX Dragon est visible à la station (il y en a actuellement deux amarrés là-bas) et le récent cargo Northrop Grumman NG-14 Cygnus (qui quitte la station le mois prochain) n’est nulle part.

Pourtant, c’est formidable de voir le Père Noël porter un casque de combinaison spatiale dans son traîneau ouvert, bien que cela semble être juste une précaution supplémentaire. Un porte-parole de l’AGI a assuré à 45secondes.fr que le Père Noël et ses rennes n’avaient pas vraiment besoin de combinaisons spatiales en raison de leur magie.

Outre les plaisirs de Noël, c’est une année charnière pour la Station spatiale internationale. Non seulement le 20e anniversaire des opérations en équipage (le premier équipage a élu domicile en 2000), mais 2020 a également marqué la première année où les astronautes se sont envolés vers la station spatiale à bord d’un vaisseau spatial privé.

En mai, deux astronautes de la NASA se sont lancés vers la station à bord d’un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon lors d’un vol d’essai historique. Cette mission a été suivie par le lancement de Crew-1 en novembre, qui a envoyé quatre astronautes à la station dans le cadre de la mission Expedition 64.

Les équipages d'Apollo, Skylab, Mir, de la navette spatiale, de Soyouz et de @Space_Station ont eu leur part de vacances dans l'espace. Chaussettes de Hanoukka, arbres de Noël de fortune, lait et biscuits (à la manière d'un astronaute), filatures de dreidels et grillage pour une nouvelle année. C'est la saison!

La station abrite actuellement les astronautes de la NASA Victor Glover, Mike Hopkins, Kate Rubins, Shannon Walker, ainsi que Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov de Russie.

La Station spatiale internationale est la plus grande structure construite par l’homme dans l’espace et est en orbite depuis le début de la construction en 1998. Le premier équipage, Expedition 1, est arrivé à la station en novembre 2000. Depuis lors, des équipages tournants d’astronautes et de cosmonautes ont maintenu la station est restée en équipage pendant deux décennies.

Suivez le voyage du Père Noël à travers le monde sur le site Web spécial de la piste du Père Noël du NORAD.

