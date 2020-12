Le nombre d’objectifs compte: les smartphones multi-caméras balayent les ventes

Le nombre de lentilles semble avoir beaucoup d’importance pour le consommateur, du moins c’est ce que disent les données.

On en a assez de lire partout que « meilleure qualité que quantité » mais il semble que ce soit un dicton qui ne correspond pas tout à fait aux fabricants de mobiles, du moins en nombre de caméras intégrant des smartphones est concerné. Pas plus avec les acheteurs, tout est écrit, puisque près de 60% des terminaux vendus au troisième trimestre 2020 incluaient un quatre modules de caméra arrière.

Ce fait ne fait que réaffirmer que le smartphone est devenu la chambre principale de nombreuses personnes, en laissant de côté d’autres ressources telles que les reflex ou les appareils photo compacts.

Une autre preuve qui confirme les statistiques est que les téléphones avec plusieurs objectifs font désormais partie du quotidien et que nous voyons la normalité, donc beaucoup ont été surpris par le pari d’Apple et son iPhone Xr avec un seul appareil photo.

Parier sur la multicaméra est un succès

Les grands fabricants de mobiles laissent peu d’aspects au hasard et, évidemment, le fonctionnement de leurs caméras n’en fait pas partie. Le fait qu’au fil du temps, ils ont ajouté plus d’objectifs aux terminaux et que les consommateurs optent pour ces caractéristiques est un synonyme sans équivoque que ce modèle photographique a été un succès. Du moins, c’est ce que nous dit l’étude d’Omdia.

Selon ce rapport, 60% des smartphones achetés du 1er juillet au 30 septembre 2020 ils incorporaient une configuration à quatre chambres. Parmi les fabricants les plus en vue avec ce modèle d’objectif, Xiaomi au premier rang suivi de realme. D’autres opérateurs importants dans ce domaine sont OPPO, Huawei, vivo et Samsung, respectivement.

En passant précisément à la partie opposée (une seule caméra), seulement deux entreprises, OPPO et realme, n’ont commercialisé aucun terminal avec une seule caméra. De plus, il n’a même pas sorti de téléphone avec une seule configuration d’appareil photo, une autre preuve que le consommateur est emporté par le nombre de lentilles posséder un smartphone, en accordant moins d’attention à la qualité.

Évidemment, Apple est en tête de la liste des smartphones les plus vendus qui n’ont qu’un seul appareil photo avec leur iPhone XR et iPhone SE 2020. Xiaomi suivi dans le sillage de la pomme dans ce domaine puis Samsung, Huawei et vivo.

Quant à la double caméra, la firme de Cupertino était également la reine absolue avec son iPhone 11 le plus vendu et vivo a pris la première place du classement des trois caméras.

