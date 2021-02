Le nombre d’infections à Covid-19 au Royaume-Uni est «  toujours alarmant  », mais les écoles devraient rouvrir le mois prochain – PM

Alors que le Royaume-Uni atteignait le cap des 10 millions de personnes recevant une première dose de vaccin Covid, le Premier ministre Boris Johnson a averti que les niveaux d’infection dans le pays restent «alarmants», alors qu’il espérait commencer à assouplir le confinement ce mois-ci.

Le Premier ministre a déclaré que près de 90% des personnes âgées de 75 ans et plus en Angleterre avaient été vaccinées et que le gouvernement avait maintenant acheté plus de 400 millions de doses de sept injections différentes.

Johnson a ajouté que, bien qu’il y ait « Quelques signes d’espoir » en raison de la baisse du nombre de patients hospitalisés Covid-19, le système de santé est toujours «Sous une énorme pression» car plus de 32 000 personnes sont toujours hospitalisées avec le virus.

« Je suis désolé de dire que nous avons perdu 1 322 vies supplémentaires au cours des 24 dernières heures seulement », a déclaré le Premier ministre, lors d’un briefing télévisé sur les coronavirus.

Les nouveaux décès portent le nombre de décès dans les 28 jours suivant un test positif à près de 110 000, bien que le nombre de décès au cours des sept derniers jours ait diminué par rapport à la semaine précédente.

Johnson a déclaré que le gouvernement annoncerait l’assouplissement du troisième confinement national de l’Angleterre le 22 février, qui débutera probablement avec la réouverture des écoles le 8 mars. « Si les données le permettent. »

Le premier ministre a également été interrogé sur la possibilité d’une répression encore plus sévère des voyages internationaux au Royaume-Uni, alors que le gouvernement appelait à faire plus pour arrêter la propagation des variantes importées de Covid-19 de l’étranger.

Mais Johnson a défendu les régimes frontaliers actuels du gouvernement, qui, selon lui, sont les « Le plus dur » dans le monde, et a promis que le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, donnerait plus de détails jeudi.

Cependant, le rédacteur politique du journal Daily Mirror dit plus tard une source lui avait dit qu’il y avait eu un « malentendu » et que l’affirmation de Johnson concernant une prochaine annonce d’action à la frontière était fausse.

