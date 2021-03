Le nombre de tentatives d’exploit a été multiplié par 6 après la révélation par Microsoft de quatre vulnérabilités zero-day: rapport

15 mars 2021 17:23:37 IST

Check Point Research (CPR) a partagé les détails du cyberattaques qui ont eu lieu ces derniers jours. La société a également recommandé aux organisations d’obtenir des correctifs et une protection contre les menaces afin de prévenir les attaques. Dans son observation, le CPR a découvert que les États-Unis ont été confrontés à 21% du total des tentatives d’exploitation. Les Pays-Bas et la Turquie arrivent en deuxième position avec 12 pour cent. Outre les attaques menées à l’échelle du pays, le CPR a également constaté que la plupart des pirates informatiques avaient tenté d’attaquer des données gouvernementales et militaires.

Pas moins de 27% des attaques visaient les organisations des secteurs susmentionnés. Les tentatives d’exploitation ciblant les fabricants étaient de 20 pour cent tandis que 9 pour cent étaient dirigées vers des éditeurs de logiciels.

Selon un communiqué de presse, la société de cybersécurité a observé que le nombre de tentatives d’exploit au cours des 72 dernières heures a été multiplié par plus de six. Cela vient après la révélation que le serveur Microsoft Exchange a quatre vulnérabilités zero-day.

UNE vulnérabilité zero-day est une faille connue du fournisseur de logiciels, cependant, aucun correctif n’est en place pour le corriger. Alors que les pirates cherchent à exploiter ces vulnérabilités, les professionnels de la sécurité déploient des efforts de prévention.

Tout ce qui est accédé dans Outlook passe par le serveur Microsoft Exchange, y compris les e-mails. L’une des vulnérabilités qui ont été signalées dans Microsoft permet aux pirates de lire les e-mails sur le serveur Exchange sans accéder au compte de l’individu. Cela met plusieurs organisations en danger dans le monde car le serveur est intégré au réseau plus large.

Le communiqué de presse indique en outre que les serveurs Microsoft qui n’ont pas été protégés par des logiciels tiers tels que Check Point ou qui n’ont pas été mis à jour avec les derniers correctifs sont compromis. Les organisations qui n’ont pas pris la mesure de sécurité risquent de voir leurs e-mails d’entreprise tomber entre les mains de pirates qui tentent d’attaquer les serveurs.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂